Flughafen Zürich mit mehr als 9 Prozent Wachstum im Mai

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Mai 2026 bei 2’222’403. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 26.5%, was 801’998 Passagieren entspricht. Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5.1% auf 25’318 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 134.3 Fluggästen 3.4% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung stieg im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.8 Prozentpunkte auf 79.7%.
Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Mai 37’369 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 1.2% gegenüber dem Vorjahresmonat.
(red TT / ZRH)