Flughafen Zürich mit 4,9 Prozent Wachstum im März 2026

Im März 2026 sind 2.470.257 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 4,9% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl der Lokalpassagiere lag im März 2026 bei 1.636.651. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 33,6%, was 829.706 Passagieren entspricht.

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,7% auf 21.492 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl der Passagiere pro Flug lag mit 130 Fluggästen 2,8% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,1 Prozentpunkte auf 77,2% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im März 39.993 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 3,6% gegenüber dem Vorjahresmonat.

(red / PM ZRH)