Flughafen Zürich mit mehr als 6 Prozent Passagierplus im April 2026

Im April 2026 sind 2.948.839 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 6,1% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl der Lokalpassagiere lag im April 2026 bei 2.151.596. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 26,9%, was 793.006 Passagieren entspricht.

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,0% auf 23.488 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl der Passagiere pro Flug lag mit 139,3 Fluggästen 1,1% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozentpunkte auf 82,3% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im April 36’694 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 2,1% gegenüber dem Vorjahresmonat.

(red HKG / ZRH)