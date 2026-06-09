IATA geht von mehr Insolvenzen im Airlinebereich aus

Der Weltluftfahrtverband IATA sieht wegen der hohen Kerosinkosten große Bedrohungen für die Branche.

Die durch den Iran-Konflikt stark gestiegenen Treibstoffpreise dürften dafür sorgen, dass weitere Airlines Insolvenz anmelden müssen. "Ich fürchte leider, dass einige Fluggesellschaften mit diesen hohen Treibstoffpreisen nur sehr schwer zurechtkommen werden", erklärte IATA-Chef Willie Walsh am Samstag auf der Jahrestagung des Verbands in Rio de Janeiro gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters".

Er rechne mit mehreren Pleiten beziehungsweise damit, dass kleinere Fluggesellschaften von größeren Mitbewerbern übernommen werden müssten, so Walsh.

(red HI / EG / DS)