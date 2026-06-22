LOT Polish Airlines fliegt ab Dezember 2026 nach Tromsø

Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines nimmt im kommenden Winter eine neue Strecke auf und bedient erstmals die Stadt Tromsø im Norden Norwegens.

Die Flüge ab dem globalen Drehkreuz der Airline am Chopin Flughafen in Warschau finden ab dem 1. Dezember 2026 jeweils dienstags und samstags bis einschließlich 13. Februar 2027 statt; die Reisezeit beläuft sich auf 3:10 Stunden:

Warschau-Tromsø

Jeden Dienstag und Samstag: Abflug mit LO 491 in Warschau um 11:35 Uhr, Ankunft in Tromsø um 14:45 Uhr

Tromsø-Warschau

Jeden Dienstag und Samstag: Abflug mit LO 492 in Tromsø um 15:45 Uhr, Ankunft in Warschau um 18:50 Uhr

LOT Polish Airlines setzt auf der Strecke moderne Flugzeuge vom Typ Boeing 737 MAX 8 mit den Serviceklassen LOT Business Class und LOT Economy Class ein. Interessant ist das neue Angebot auch für Passagiere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, da ihnen die Fluglinie schnelle Verbindungen mit kurzer Aufenthaltsdauer in Warschau offeriert. So dauert die Reise von Wien nach Tromsø weniger als fünfeinhalb Stunden.

Flugbeispiele nach Tromsø:

Ab Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 7:10 Uhr, Ankunft in Tromsø um 14:45 Uhr nach 7:35 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Hamburg

Abflug in Hamburg um 6:55 Uhr, Ankunft in Tromsø um 14:45 Uhr nach 7:50 Stunden Gesamtreisezeit

Ab München

Abflug in München 6:55 Uhr, Ankunft in Tromsø um 14:45 Uhr nach 7:50 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Wien

Abflug in Wien um 9:20 Uhr, Ankunft in Tromsø um 14:45 Uhr nach 5:25 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Zürich

Abflug in Zürich um 7:10 Uhr, Ankunft in Tromsø um 14:45 Uhr nach 7:35 Stunden Gesamtreisezeit

Tromsø liegt mehr als 300 Kilometer nördlich des Polarkreises und ist ein idealer Ort, um die Faszination des arktischen Winters mit den Nordlichtern und vielen Möglichkeiten für Wintersport und Schneewanderungen zu erleben. Die Stadt selbst liegt direkt am Wasser sowie zu Füßen eines beeindruckenden Bergmassivs. Das Trollmuseum, das Erlebniszentrum Polaria und die Eismeerkathedrale gehören zu ihren beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Außerdem bieten sich ein Ausflug auf die Insel Kvaløya mit ihren großartigen Fjorden sowie der Besuch einer Rentierfarm und das Kennenlernen der Kultur der Samen an.

„Nach Oslo und Bergen nehmen wir mit Tromsø ein weiteres norwegisches Ziel in unseren Flugplan auf“, so Amit Ray, Director DACH Markets, Italy, Malta and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Die Stadt bietet umfassende Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen Winterurlaub in der Arktis.“

Kostenlose Beförderung von Skiern und Snowboards möglich

Gäste, die Tromsø zum Skifahren oder Snowboarden besuchen wollen, können die eigenen Sportgeräte auf ihren Flügen mit LOT Polish Airlines transportieren lassen. Dies ist sogar ohne Aufpreis möglich, sofern die Sportausrüstung innerhalb des im gebuchten Tarif enthaltenen Freigepäcks liegt und sie das Gewichtslimit sowie die maximalen Abmessungen laut Bestimmungen nicht überschreitet.

Die neuen Flüge nach Tromsø sind ab sofort über alle gängigen Vertriebswege buchbar.

(red GJM / LO)