LOT Polish Airlines blickt auf erfolgreiches Jahr 2025 zurück

Für LOT Polish Airlines verlief das Jahr 2025 überaus erfolgreich, zumal das Unternehmen wichtige Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen konnte. Insgesamt begrüßte die polnische Fluglinie, die seit 2003 der Star Alliance angehört, 2025 mehr als 11,7 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge, was einem Zuwachs um 9,4 Prozent gegenüber 2024 entspricht.

Zur Modernisierung der Flotte und um weiteres Wachstum zu ermöglichen, bestellte LOT Polish Airlines im vergangenen Jahr 55 neue Flugzeuge und sicherte sich darüber hinaus die Option für 44 weitere Maschinen. Zudem begann der polnische National-Carrier gegen Ende 2025 mit der Indienststellung neuer Flugzeuge vom Typ 737 MAX-8; insgesamt 13 Jets dieses Modells werden bis etwa Mitte 2026 ihren Dienst aufnehmen.

Im vierten Quartal 2026 werden außerdem zwei Boeing 787-8 Dreamliner die Langstreckenflotte ergänzen.

„Die Ergebnisse 2025 sind für uns ein echter Anlass zur Freude“, betonte Michał Fijoł, CEO & President of the Management Board bei LOT Polish Airlines. „Wir haben 11,7 Millionen Fluggäste befördert, also fast zehn Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Außerdem konnten wir neun neue Verbindungen aufnehmen und damit unsere Präsenz in wichtigen Regionen zusätzlich stärken. Und wir haben im Rahmen des umfangreichsten Programms zur Modernisierung der Flotte, das es jemals in der Geschichte unserer Airline gab, 55 neue Flugzeuge geordert und halten überdies Optionen für 44 weitere. Dies wird uns dazu verhelfen, dass wir bereits zum Ende dieses Jahrzehntes über eine der jüngsten Flugzeugflotten in ganz Europa verfügen.“

Erste Eindrücke davon, wie angenehm das Fliegen mit LOT Polish Airlines auch in Zukunft sein wird, erhalten Passagiere an Bord der neuen Boeing 737 MAX-8. Ihre Kabine präsentiert sich nicht nur in einem neuen, frischen Design. Die Gäste finden an ihren Plätzen moderne Sitze mit vielen Annehmlichkeiten wie flexibel verstellbaren Kopfstützen, USB-C-Ports und Halterungen für Smartphones vor.

Noch in diesem Jahr neu nach San Francisco und nach Bangkok

Zur nachhaltigen Wachstumsstrategie von LOT Polish Airlines gehört auch der zielgerichtete Ausbau des Streckennetzes. Neun neue Routen wurde 2025 aufgenommen, unter anderem Verbindungen vom globalen Drehkreuz der Fluggesellschaft in Warschau nach Lissabon, Malta, Marrakesch, Rovaniemi, Stavanger und Thessaloniki. Zudem verbindet die Airline jetzt Danzig mit Istanbul.

15 weitere neue Strecken folgen 2026, darunter die Flüge von Warschau nach Malaga, Almaty, Bologna, Heraklion, Palma de Mallorca und Porto. Auf der Langstrecke startet LOT Polish Airlines im Mai 2026 neu nach San Francisco, und ab dem Winterflugplan 2026/2027 wird es auch Nonstopflüge zwischen Warschau und Bangkok geben. Darüber hinaus stärkt LOT Polish Airlines die Präsenz an regionalen polnischen Flughäfen wird bald ab Krakau die Städte Madrid, Barcelona und Rom bedienen. Ab Danzig werden die Fluggäste demnächst nach Brüssel, Bergen und Oslo fliegen können.

LOT, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.

(red TF / LO)