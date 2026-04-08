LOT Polish Airlines fliegt neu Warschau-Bologna und Krakau-Rom

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, baut das Italien-Angebot weiter aus. Ab sofort verbindet die Fluglinie sechsmal pro Warschau mit Bologna und macht die Stadt in der Emilia-Romagna bereits zum vierten italienischen Ziel ihres weltweiten Streckennetzes. Neu sind darüber hinaus die Flüge zwischen Krakau im Süden Polens und Rom (fünfmal pro Woche).

Die neuen Flüge Warschau-Bologna

Jeden Montag, Mittwoch und Freitag: Abflug mit LO327 ab Warschau um 8:35 Uhr, Ankunft in Bologna um 10:45 Uhr

Zurück: Abflug mit LO328 ab Bologna um 11:45 Uhr, Ankunft in Warschau um 13:55 Uhr

Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag: Abflug mit LO329 um 15:15 Uhr, Ankunft in Bologna um 17:25 Uhr

Zurück: Abflug mit LO330 in Bologna um 18:25 Uhr, Ankunft in Warschau um 20:35 Uhr

Die neuen Flüge Krakau-Rom

Jeden Montag und Freitag: Abflug mit LO2141 ab Krakau um 10:00 Uhr, Ankunft in Rom Fiumicino um 12:00 Uhr

Zurück: Abflug mit LO2142 ab Rom Fiumicino um 12:40 Uhr, Ankunft in Krakau um 14:45 Uhr

Jeden Dienstag, Donnerstag, Sonntag: Abflug mit LO2141 ab Krakau um 9:40 Uhr, Ankunft in Rom Fiumicino um 11:40 Uhr

Zurück: Abflug mit LO2142 ab Rom Fiumicino um 13:00, Ankunft in Krakau um 15:05 Uhr

„Italien hat sich für LOT Polish Airlines zu einem immer wichtigeren Markt entwickelt – sowohl für Kunden aus aller Welt, die das Land besuchen möchten, als auch für den Quellmarkt Italien für Passagiere, die unsere schnellen, bequemen Umsteigeverbindungen in Warschau ins globale Streckennetz nutzen oder nach Polen reisen“, so Amit Ray, Director DACH Markets, Italy, Malta and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Daher haben wir dort ganz gezielt das Angebot vergrößert und bedienen in Italien jetzt Rom, Venedig, Mailand und neu Bologna mit mehr als 45 Flügen pro Woche.“

Ab Mai auch neu nach San Franzisco, Almaty und mehr

Neben den neuen Verbindungen nach Italien hat LOT Polish Airlines zum Beginn des Sommerflugplans auch die Strecken Krakau-Barcelona und Krakau-Madrid erstmals aufgenommen. Im Mai 2026 folgen zudem neue Flüge ab/bis Warschau: San Franzisco, Porto, Palma de Mallorca und Almaty.

LOT, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.

(red HBG / PM LO)