Lufthansa Technik baut zweiten Flugzeug-Überholungsbetrieb auf den Philippinen

Lufthansa Technik Philippines, das Joint Venture zwischen Lufthansa Technik und der MacroAsia Corporation, baut seine Präsenz auf den Philippinen deutlich aus und errichtet am Clark International Airport einen neuen Betrieb für die Flugzeugüberholung. Die Ankündigung erfolgte heute während des Staatsbesuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand R. Marcos Jr. im Malacañan-Palast in Manila traf. Beide Staatsoberhäupter würdigten das Projekt als Meilenstein in der deutsch-philippinischen Wirtschaftskooperation.

Der neue Standort wird über 157.000 Quadratmeter groß sein und soll Platz für bis zu neun Großraumflugzeuge bieten. Die Investition in dreistelliger Millionenhöhe wird in den kommenden Jahren rund 1.200 hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Die Aufnahme der ersten Arbeiten ist für 2028 geplant. Die Anlage in Clark wird die zweite Basis von Lufthansa Technik auf den Philippinen sein und den Betrieb am langjährigen Standort auf dem Ninoy Aquino International Airport in Manila ergänzen, wo das Unternehmen seit mehr als 25 Jahren präsent ist und sich kürzlich eine langfristige Mietvertragsverlängerung gesichert hat. Zusammen werden beide Standorte ein leistungsstarkes Zentrum für die Wartung, Reparatur und Überholung (Maintenance, Repair and Overhaul, kurz: MRO) von Großraumflugzeugen bilden und die Präsenz von Lufthansa Technik im asiatisch-pazifischen Raum stärken.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobte das Projekt heute gemeinsam mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand R. Marcos Jr. im Malacañan-Palast während seines Staatsbesuchs auf den Philippinen, bevor er Lufthansa Technik Philippines in Manila besichtigte.

Sören Stark, CEO von Lufthansa Technik, der Bundespräsident Steinmeier vor Ort empfing, erklärte: „Der asiatisch-pazifische Raum ist einer der am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkte der Welt, und die Philippinen spielen eine zentrale Rolle in unserer Strategie für diese Region. Mit der Investition in den neuen Standort in Clark setzen wir den nächsten entscheidenden Schritt in unserer Wachstumsstrategie und positionieren Lufthansa Technik für die Zukunft der Luftfahrt – weit über die Grenzen dieser Region hinaus.“

Holger Beck, CEO von Lufthansa Technik Philippines, sagte während des Besuchs von Bundespräsident Steinmeier: „Mit dem neuen Überholungsbetrieb in Clark tätigen wir eine bedeutende Investition auf den Philippinen und erweitern das Netzwerk von Lufthansa Technik im Land und in der gesamten asiatisch-pazifischen Region maßgeblich. Unsere Standorte in Manila und Clark werden sich als zwei starke Säulen unseres Wachstums ergänzen und gemeinsam ein spannendes neues Kapitel für Lufthansa Technik Philippines beginnen. Es ist eine Ehre, dass Präsident Marcos Jr. und Bundespräsident Steinmeier dieses Engagement bei ihrem heutigen Treffen gewürdigt haben. Zudem ist es eine besondere Freude, Bundespräsident Steinmeier bei uns in Manila willkommen zu heißen, da er sich hier aus erster Hand von der außergewöhnlichen Arbeit unserer hochqualifizierten Luftfahrtexperten überzeugen kann.“

Die Expansion von Lufthansa Technik Philippines unterstreicht das langfristige Engagement von Lufthansa Technik, dem weltweit führenden Anbieter von technischen Flugzeugdienstleistungen, auf den Philippinen als strategischem Knotenpunkt. Mit beiden Standorten ist das Unternehmen hier gut aufgestellt, um die wachsende Nachfrage von Fluglinien in Asien, Australien, Europa und dem Nahen Osten zu bedienen. Als Kompetenzzentrum für Großraumflugzeuge innerhalb des weltweiten Netzwerks ist Lufthansa Technik Philippines auf die Überholung von Airbus A330, A340, A350 und A380 sowie Boeing 777 spezialisiert. Mit dem zusätzlichen Standort in Clark wird das Portfolio des Unternehmens um die Boeing 787 erweitert.

Über Lufthansa Technik

Der Lufthansa Technik Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen. Mehr als 23.000 Beschäftigte sind für den international zertifizierten Instandhaltungs-, Herstellungs- und Entwicklungsbetrieb an dutzenden Standorten rund um den Globus tätig. Das Angebot von Lufthansa Technik umfasst das gesamte Service-Spektrum für Verkehrs-, VIP- und Special-Mission-Flugzeuge. Dazu gehören die Wartung, Reparatur, Überholung und Modifikation sowohl von ganzen Flugzeugen als auch von ihren Triebwerken, Komponenten und Fahrwerken, sowie die Herstellung von innovativen Kabinenprodukten und eine digitale Flottenbetreuung.

(red BK / SG / LHT)