Baubeginn für 55.000 Quadratmeter große Anlage von Lufthansa Technik Portugal

Lufthansa Technik hat an diesem Montag mit dem offiziellen Spatenstich für eine neue 55.000 Quadratmeter große Anlage in Santa Maria da Feira, südlich von Porto, einen wichtigen Meilenstein erreicht. Lufthansa Technik Portugal, gegründet in 2024, wird in den kommenden Jahren bis zu 700 neue Arbeitsplätze in der Luftfahrtbranche schaffen. Der portugiesische Ministerpräsident Luís Montenegro hob beim Spatenstich gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Partnerorganisationen die Bedeutung des Projekts für das Land hervor.

Der portugiesische Premierminister sagte: „Unser Engagement gilt dem Land und der Förderung einer Entwicklungsstrategie, bei der wir in diesem Fall Lufthansa Technik und Lufthansa Group als Partner an unserer Seite haben. Wir haben das größte Interesse daran, diese Partnerschaft langfristig und erfolgreich zu gestalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die politischen, wirtschaftlichen und partnerschaftlichen Beziehungen mit Deutschland weiter stärken werden.“

Die neue Anlage von Lufthansa Technik Portugal, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Lufthansa Technik, ist auf die Reparatur von Triebwerksteilen und Flugzeugkomponenten spezialisiert. Als Teil der Lufthansa Group ist Lufthansa Technik der weltweit führende Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) für Flugzeuge. Mit einer Investition in dreistelliger Millionenhöhe in Portugal wird das Unternehmen seine Kapazitäten weiter ausbauen und sein globales Netzwerk stärken. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

Lufthansa Group CEO Carsten Spohr sagte: „Der heutige Spatenstich in Santa Maria da Feira ist ein sichtbares und aussagekräftiges Zeichen dafür, wofür die Lufthansa Group in Portugal steht: ein zuverlässiger, langfristig orientierter Industriepartner. Seit mehr als 70 Jahren sind wir in diesem Land präsent. Mit dieser Investition von Lufthansa Technik schaffen wir 700 hochqualifizierte Arbeitsplätze und positionieren Portugal als einen Eckpfeiler im Wartungssektor der europäischen Luftfahrtbranche. Portugal hat sich zu einem der strategisch wichtigsten Standorte für unseren Konzern außerhalb unserer Heimatmärkte entwickelt, und dieser Standort spiegelt das Vertrauen wider, das wir in portugiesische Talente, Fähigkeiten und Ambitionen setzen. Dieses umfassende Engagement in den Bereichen Industrie und Innovation untermauert auch unser starkes Interesse an TAP Air Portugal als natürliche Erweiterung der Partnerschaft mit Portugal, die wir seit Jahrzehnten aufbauen – wobei das Land als Tor Europas nach Südamerika, Afrika und in die portugiesischsprachige Welt fungiert.“

Der Spatenstich markiert einen sichtbaren Meilenstein für die Lufthansa Group in Portugal im Rahmen einer umfassenderen industriellen Vision. Diese Investition geht weit über eine einzelne Anlage hinaus und umfasst neben exzellenter Wartung auch ein neues TravelTech- und KI-Zentrum in Nordportugal sowie eine neue portugiesische Niederlassung der help alliance, der Hilfsorganisation der Lufthansa Group: die Associação help alliance Portugal. Es ist das erste Mal, dass eine Organisation der help alliance außerhalb Deutschlands in Europa gegründet wurde, was das soziale Engagement der Lufthansa Group auf dem Heimatmarkt unterstreicht. Das Engagement des Konzerns in Portugal spiegelt einen mehrdimensionalen Ansatz wider: Derzeit bieten sieben Fluggesellschaften der Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss, Eurowings und Discover Airlines) 353 wöchentliche Flüge zu den portugiesischen Zielen Lissabon, Porto, Faro, Madeira und den Azoren. Mit bereits mehr als 500 Mitarbeitenden, die bei den verschiedenen Unternehmen der Lufthansa Group in Portugal tätig sind, und dem gemeinsamen Ziel, in den kommenden Jahren insgesamt mehr als 1.000 Arbeitsplätze in verschiedenen Geschäftsbereichen zu schaffen, baut die Lufthansa Group eine ihrer bedeutendsten Beschäftigungsplattformen außerhalb ihrer Heimatmärkte auf.

Harald Gloy, Chief Operations Officer von Lufthansa Technik, erläuterte bei der Veranstaltung: „Lufthansa Technik hat große Pläne und ehrgeizige Ziele, und Portugal wird eine tragende Säule unseres weiteren Wachstums und unseres langfristigen Erfolgs sein. Mit dieser neuen Anlage in Santa Maria da Feira setzen wir einen wesentlichen Teil unserer Strategie in die Tat um und errichten einen Standort, der eine wichtige Rolle in der Luftfahrtbranche spielen wird. Die Gründung von Lufthansa Technik Portugal an diesem Ort war nur dank der engen und vertrauensvollen Partnerschaft möglich, die wir mit den portugiesischen Entscheidungsträgern aufgebaut haben. Daher möchte ich der Regierung, der Handels- und Investitionsagentur AICEP sowie der Stadt Santa Maria da Feira herzlich für ihre starke Unterstützung und das gemeinsame Engagement danken. Der heutige Spatenstich markiert den Beginn eines spannenden Kapitels und zeigt deutlich, was erreicht werden kann, wenn die richtigen Partner eng und mit einem gemeinsamen Ziel zusammenarbeiten.“

Während der Veranstaltung unterzeichneten Lufthansa Technik Portugal und die AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) zudem ihre endgültige Vereinbarung über Investitionsanreize zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung – ein weiterer Beleg für die starke Unterstützung durch die AICEP, die maßgeblich dazu beigetragen hat, den Bau der neuen Anlage zu ermöglichen.

Madalena Oliveira e Silva, geschäftsführende Vorsitzende der AICEP, sagte: „Der heute unterzeichnete Investitionsvertrag stellt eines der bedeutendsten Luft- und Raumfahrtprojekte dar, die AICEP jemals unterstützt hat. Durch die Schaffung von 700 hochqualifizierten Arbeitsplätzen und die Einführung modernster Technologien in Portugal wird diese Investition die Position des Landes als führender Luftfahrt- und MRO-Standort in Europa stärken. Wir sind stolz darauf, Lufthansa Technik während dieses gesamten Prozesses zur Seite gestanden zu haben, und freuen uns darauf, das weitere Wachstum und den Erfolg des Unternehmens in Portugal zu unterstützen. Der Spatenstich für die neue Anlage von Lufthansa Technik in Santa Maria da Feira markiert einen wichtigen Meilenstein für die portugiesische Luft- und Raumfahrtindustrie und ist ein starkes Vertrauensvotum für das Land.“

Auch Amadeu Albergaria, der Bürgermeister von Santa Maria da Feira, hat das Projekt seit seinen Anfängen im Jahr 2024 intensiv unterstützt und erklärte in seiner Rede: „Der Spatenstich für Lufthansa Technik Portugal ist ein Meilenstein in der jüngeren Geschichte von Santa Maria da Feira und erfüllt mich sowohl als Bürger als auch als Bürgermeister von Santa Maria da Feira mit besonderem Stolz. Diese strukturelle Investition schlägt ein neues Kapitel für unsere Region auf und bringt mehr Industrie, mehr qualifizierte Arbeitsplätze, mehr Entwicklung und größere internationale Anerkennung mit sich.“

Torsten Raabe, Geschäftsführer von Lufthansa Technik Portugal, fügte hinzu: „Heute hier zu stehen, um den Spatenstich für Lufthansa Technik Portugal zu feiern, bedeutet mir persönlich sehr viel, und es ist eine Würdigung des gesamten Teams, das so hart daran gearbeitet hat, uns an diesen Punkt zu bringen und die Grundlage für die Zukunft zu schaffen. Es ist großartig zu sehen, was wir gemeinsam bereits erreicht haben und wie wir in den kommenden Jahren darauf aufbauen werden. Wir werden etwas wirklich Bedeutendes für Lufthansa Technik Portugal und für alle schaffen, die uns auf dieser Reise begleiten.“

(red HB / LS / LHT)