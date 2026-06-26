Royal Jordanian Airlines ist nach Wien zurückgekehrt

Ausbau des Streckennetzes am Flughafen Wien: Royal Jordanian Airlines, der nationale Flag-Carrier Jordaniens, verbindet seit 24. Juni 2026 wieder Wien mit Amman. Die Verbindung bringt Reisende viermal wöchentlich direkt in die jordanische Hauptstadt und öffnet damit das Tor zu den historischen Schätzen der Region wie Petra oder dem Toten Meer. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A320 neo. Nach einer pandemiebedingten Unterbrechung kehrt Royal Jordanian damit an den Flughafen Wien zurück.

„Die Rückkehr von Royal Jordanian nach Wien knüpft an eine besondere Erfolgsgeschichte an. Bereits vor rund 50 Jahren nahm die Airline ihre ersten Flüge zwischen Wien und Amman auf. Umso mehr freut es uns, dass diese traditionsreiche Verbindung nun im Jubiläumsjahr ihr Comeback feiert. Die neue Direktverbindung stärkt die internationale Anbindung unseres Flughafens und schafft zusätzliche Reisemöglichkeiten für Wirtschaftstreibende, Touristen sowie Menschen, die Familie und Freunde in der Region besuchen. Gleichzeitig eröffnet sie attraktive Anschlussverbindungen und Weiterflüge über das Drehkreuz Amman. Jordanien gilt als eines der politisch und wirtschaftlich stabilsten Länder der Region und ist damit ein wichtiger Partner für den internationalen Reise- und Wirtschaftsverkehr“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Die Aufnahme dieser Verbindung stellt einen wichtigen Schritt beim Ausbau unseres europäischen Streckennetzes dar und stärkt die Anbindung Jordaniens an Österreich sowie an Zentral- und Mitteleuropa. Im Einklang mit dem Fokus von Royal Jordanian, den Tourismus nach Jordanien im Rahmen unserer Initiative ‚ExploRJordan‘ zu fördern, wird diese neue Route dazu beitragen, Jordanien im österreichischen Markt noch stärker als attraktive Tourismusdestination zu positionieren“, sagte Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer von Royal Jordanian Airlines.

Mit Royal Jordanian Airlines vier Mal pro Woche nonstop von Wien nach Amman

Die neue Verbindung wird ab sofort viermal wöchentlich bedient. Bedient wird die Strecke mit einem neuen Airbus A320neo, der ein modernes Reiseerlebnis mit hohem Komfort sowie WLAN an Bord bietet. Die Flüge finden jeweils montags, mittwochs, freitags und samstags statt.

(red / VIE)