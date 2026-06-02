Verein will ehemalige Bundesheer-Alouette III wieder in die Luft bringen

Vor zwei Jahren verabschiedete das Bundesheer die legendäre Alouette III. Ein daraufhin gegründeter Verein will eine Maschine mit ziviler Kennung wieder abheben lassen.

Nach 57 Jahren im Dienst des Österreichischen Bundesheers wurde das Fly Out der Alouette III im Mai 2024 in Aigen/Ennstal gefeiert. Daraufhin gründete sich der eingetragene Verein "Freunde der Alouette III“, mit dem Ziel, zumindest einen dieser ikonischen Hubschrauber im Flugbetrieb zu erhalten.

Nach zwei Jahren Verhandlungen mit dem Verteidigungsministerium konnte der Kauf eines Helikopters kürzlich abgeschlossen werden. Die Übergabe der Alouette III mit dem militärischen Kennzeichen 3E-KV, ging am 27.Mai über die Bühne.

Die nächsten Schritte zur Wiederinbetriebnahme sind die zivile Registrierung und eine 400 Stunden-Wartung. Danach wird der Flugbetrieb vom Flugplatz Trieben stattfinden, heißt es vom Verein.

(red)