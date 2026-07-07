Air France feiert 30 Jahre ihres Drehkreuzes am Flughafen Paris-Charles de Gaulle

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihres Drehkreuzes am Flughafen Paris-Charles de Gaulle feiert Air France drei Jahrzehnte kontinuierliche Innovation zur Stärkung der Effizienz und Attraktivität dieses zentralen Knotenpunkts ihres Streckennetzes.

Das am 31. März 1996 eröffnete Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle basiert auf einem „Bank“-Flugorganisationssystem mit synchronisierten Ankünften und Abflügen, wodurch die Umsteigezeiten verkürzt werden. Als revolutionäres Modell seiner Zeit trug es maßgeblich dazu bei, Paris-Charles de Gaulle nicht nur als Reiseziel, sondern auch als wichtigen Knotenpunkt globaler Konnektivität zu etablieren. Vom ersten Tag an verbesserte das Hub-Modell die betriebliche und wirtschaftliche Effizienz. Innerhalb der ersten sechs Monate stieg das Passagieraufkommen um 20 % – ganz ohne zusätzliche Flugzeuge.

Die Leistungsfähigkeit und Stärke eines Weltklasse-Hubs

Dreißig Jahre später ist der Air-France-Hub in Paris-Charles de Gaulle eine strategische Infrastruktur, die aktiv zur Konnektivität und Souveränität Frankreichs und Europas beiträgt. Er umfasst drei Passagierterminals (Terminals 2E, 2F und 2G), ein Luftfrachtterminal mit einer Fläche von der Größe von 13 Fußballfeldern (G1XL) sowie 300.000 m² Industrieanlagen für die Flugzeugwartung.

Mit über 40 Millionen Passagieren im Streckennetz im Jahr 2025 entfallen allein auf Air France über 50 % des Passagieraufkommens am Flughafen Paris-Charles de Gaulle.

Das Hub Control Center (CCH) steuert in Echtzeit alle Abläufe von Air France und ihren Partnern am Flughafen Paris-Charles de Gaulle und koordiniert alle Operationen. Täglich werden bis zu 800 Flüge durchgeführt (mit einer Landung alle 30 Sekunden während der Spitzenzeiten), 100.000 Passagiere befördert und 90.000 Gepäckstücke abgefertigt. Dies ist dem Einsatz von 5.300 Mitarbeitern zu verdanken, die sich dem Hub widmen. Air France ist Teil der Air France-KLM-Gruppe, dem größten privaten Arbeitgeber in der Region Paris, und beschäftigt insgesamt 44.000 Mitarbeiter.

Da die Hälfte der Air-France-Passagiere am Flughafen Paris-Charles de Gaulle Umsteigepassagiere sind, wird alles getan, um Pünktlichkeit zu gewährleisten, Umsteigezeiten zu minimieren und die Reise so angenehm wie möglich zu gestalten. Diese präzise Arbeit erfolgt in enger Abstimmung mit allen Beteiligten am Flughafen, darunter die Groupe ADP, die verschiedenen Dienstleister (Vorfeld, Gepäckabfertigung, Reinigung, Catering), Partnerfluggesellschaften und Behörden, die alle im CCH vertreten sind.

Die internationale Anbindung wird durch die Dual-Hub-Strategie der Air France-KLM-Gruppe weiter gestärkt. Das Drehkreuz von Air France in Paris-Charles de Gaulle ist mit dem Drehkreuz von KLM in Amsterdam-Schiphol durch 24 tägliche Flüge verbunden. Diese Vernetzung der beiden Fluggesellschaften, ergänzt durch die Streckennetze von Transavia France und Transavia Holland, ermöglicht es der Air France-KLM-Gruppe, ihren Kunden ein Netzwerk von 320 Destinationen weltweit anzubieten.

30 Jahre Innovation und Digitalisierung

Über Jahrzehnte hinweg diente das Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle als Innovationslabor, das die operative Leistung kontinuierlich verbesserte und Passagiere in jeder Phase ihrer Reise unterstützte. Selbstbedienungskioske, automatisierte Gepäckaufgabe und automatische Boarding-Gates sind nur einige der eingeführten Technologien, die den Kunden mehr Autonomie bieten und gleichzeitig sicherstellen, dass sie jederzeit Unterstützung von Air France-Mitarbeitern erhalten. Diese Teams sind mit Tablets ausgestattet, die Echtzeitzugriff auf Reiseinformationen ermöglichen und es ihnen erlauben, schnell auf Kundenanfragen zu reagieren und zusätzliche Services anzubieten.

Air France setzt zudem Lösungen der künstlichen Intelligenz ein, um das Reiseerlebnis von morgen zu gestalten. Mehr als 80 Anwendungsfälle wurden innerhalb der Fluggesellschaft identifiziert, insbesondere im Hinblick auf die Personalisierung des Kundenservice.

Französische Gastfreundschaft

Das Erlebnis am Boden in Paris-Charles de Gaulle ist ein integraler Bestandteil der Reiseerfahrung von Air France. Die Fluggesellschaft bietet eine Reihe exklusiver, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittener Services.

Jährlich werden fast 120.000 allein reisende Kinder vom Air France Kids Solo Service betreut. Sie genießen während ihrer gesamten Reise persönliche Unterstützung, insbesondere bei Umstiegen in Paris-Charles de Gaulle, wo ihnen während der Schulferien ein eigener Bereich zur Verfügung steht.

Berechtigte Kunden profitieren vom SkyPriority-Service und können einen Concierge-Service abonnieren, der ihnen ab ihrer Ankunft am Flughafen persönliche Unterstützung bietet.

Air France stellt ihren internationalen Passagieren außerdem sechs multikulturelle Teams zur Verfügung, die Reisende aus aller Welt in Mandarin, Japanisch, Koreanisch, Tamil, Hindi, Spanisch, Portugiesisch und Hocharabisch begrüßen. Dieser Service, der seit 1974 angeboten wird, ist ein besonderes Merkmal von Air France und unterstreicht das Engagement der Fluggesellschaft, internationalen Kunden Unterstützung in ihrer eigenen Sprache und angepasst an ihre Kultur zu bieten. Das Reiseerlebnis setzt sich in den sechs Lounges der Airline am Flughafen fort – wahre Oasen der Ruhe, die die französische Lebensart verkörpern. Berechtigte Kunden können hier entspannen, von Sterneköchen kreierte Gerichte genießen und sich vor dem Abflug oder während eines Anschlussfluges verwöhnen lassen. La Première-Kunden genießen eine exklusive und reibungslose Reise durch den 2024 komplett neu gestalteten Flughafen mit einer Lobby und einer preisgekrönten Lounge, die unter anderem exklusive Lounge-Suiten mit 45 Quadratmetern Fläche bietet, bestehend aus Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer und Terrasse.

Inklusion im Mittelpunkt der Reiseplanung

Air France setzt sich mit Saphir, dem kostenlosen Assistenzprogramm für Fluggäste mit Behinderungen, für Inklusion ein. Saphir feiert 2026 sein 25-jähriges Jubiläum. Dieser Service ermöglicht es Fluggästen, vor, während und nach ihrem Flug Unterstützung in Anspruch zu nehmen, darunter Buchungshilfe und die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse.

Im Jahr 2025 reisten über 760.000 Passagiere mit Behinderungen mit Air France.

Dekarbonisierung und Intermodalität: Die Basis für das Drehkreuz von morgen

Die Dekarbonisierung des Flugbetriebs, sowohl am Boden als auch an Bord, ist eine strategische Priorität für Air France. Neben der Flottenerneuerung und der Einführung nachhaltiger Flugkraftstoffe sind die Elektrifizierung des Bodenbetriebs und der Ausbau der Intermodalität die wichtigsten Hebel zur Reduzierung der CO₂-Emissionen.

Paris-Charles de Gaulle verfügt über einen TGV-Bahnhof. Seit über 30 Jahren bieten Air France und SNCF Voyageurs mit „Train + Air“ einen Service an, der es Kunden ermöglicht, Zug- und Flugreise in einer einzigen Buchung zu kombinieren und bei Störungen eine Umbuchung zu garantieren. Mehr als 160.000 Kunden nutzen diesen Service jährlich, um von 24 Bahnhöfen in Frankreich nach Paris-Charles de Gaulle zu gelangen. Seit Ende 2025 wurde dieses Angebot, das zunächst auf TGV InOui-Züge beschränkt war, schrittweise auf Ouigo-Züge ausgeweitet. Bis Ende 2026 wird die Gesamtzahl der Bahnhöfe somit auf 27 steigen, einschließlich der Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Brüssel-Midi und dem Flughafen Paris Charles de Gaulle.

2027 wird die Anbindung an das Pariser Stadtzentrum durch die Einführung des CDG Express verbessert, der den Flughafen in 20 Minuten mit dem Gare de l’Est verbindet. Gleichzeitig werden die verschiedenen Terminals am Flughafen Paris-Charles de Gaulle umbenannt, um Reisenden die Orientierung zu erleichtern. Das Erscheinungsbild des Air-France-Drehkreuzes in Paris-Charles de Gaulle wird sich somit weiterentwickeln und für mehr Effizienz und Attraktivität sorgen.

(red IW / IF / AF)