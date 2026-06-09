Air France feiert 60 Jahre Direktflug Wien–Paris

Air France feiert im Juni ein bedeutendes Jubiläum: 60 Jahre Direktflug Wien–Paris. Seit der Aufnahme der Direktverbindung am 1. Juni 1966 verbindet Air France Wien ununterbrochen mit ihrem Drehkreuz Paris Charles de Gaulle und bietet österreichischen Reisenden seit sechs Jahrzehnten internationale Flugverbindungen.

Die Geschichte von Air France in Österreich reicht sogar noch weiter zurück. Bereits 1922 wurden Flugverbindungen zwischen Paris und Wien unter dem Namen CIDNA (Compagnie Internationale de Navigation Aérienne) angeboten, die 1933 in Air France aufging.

„Wir sind stolz darauf, 60 Jahre Direktverbindung von Air France zwischen Wien und Paris zu feiern – eine Route, die Österreich und Frankreich seit dem 1. Juni 1966 einander näherbringt. Dieses Jubiläum erinnert uns auch an eine noch längere gemeinsame Luftfahrtgeschichte, die bis ins Jahr 1922 zurückreicht, als die erste Flugverbindung zwischen Paris und Wien von CIDNA, die 1933 in Air France integriert wurde, eingerichtet wurde. Seit sechs Jahrzehnten steht diese Direktverbindung für die beständigen Beziehungen, den kulturellen Austausch und die Vernetzung unserer beiden Hauptstädte.“ Guido Hackl, Air France KLM Country Sales Manager Österreich

„Seit 60 Jahren verbindet Air France Wien und Paris und damit zwei bedeutende europäische Hauptstädte, geprägt von Kultur, Geschichte und internationalem Geist – vom Stephansdom bis zum Eiffelturm, von der Donau bis zur Seine. Was 1966 als Direktflugverbindung begann, hat sich zu einer langjährigen Partnerschaft und Freundschaft entwickelt, die auf Zuverlässigkeit, Kontinuität und dem gemeinsamen Ziel, Menschen und Kulturen zu verbinden, beruht. Als einer der langjährigsten Airline-Partner des Flughafens Wien hat Air France die internationale Anbindung über Generationen hinweg maßgeblich mitgestaltet.“ Julian Jäger, Co-CEO und COO des Flughafens Wien

Air France bietet heute drei tägliche Flüge zwischen Wien und dem Flughafen Paris Charles de Gaulle an und ermöglicht österreichischen Reisenden damit einen nahtlosen Zugang zu einem der größten internationalen Drehkreuze Europas und zum umfangreichen globalen Streckennetz der Airline.

Air France baut ihr globales Netzwerk und ihre internationale Anbindung kontinuierlich aus. Im aktuellen Sommerflugplan bedient die Airline fast 170 Ziele in 73 Ländern weltweit. Seit April 2026 bietet Air France eine neue Direktverbindung zwischen Paris Charles de Gaulle und Las Vegas an, während die Flugfrequenzen nach New York-Newark ab Juni 2026 verdoppelt werden sollen.

Passagiere können sich zudem auf verbesserte Konnektivität an Bord freuen: Air France führt schrittweise Highspeed-WLAN in ihrer gesamten Flotte ein, sodass Kunden während ihrer Reise eine stabile, schnelle und sichere Internetverbindung genießen können. Der Service wird bis Ende 2026 in der gesamten Flotte verfügbar sein.

(red HBG / AF)