Berliner Hauptstadtflughafen BER erwartet rund 3,7 Millionen Passagiere in den Sommerferien

Die Sommerferien stehen vor der Tür – die Hauptreisezeit des Jahres: In der Zeit der Schulferien von Berlin und Brandenburg von Mittwoch, den 8. Juli, bis Sonntag, den 23. August 2026, werden rund 3,7 Millionen Passagiere über den Flughafen BER reisen.

Das sind etwa so viele Menschen wie während der Sommerferien im vergangenen Jahr. Allein zum Start der Ferien, vom Mittwoch, dem 8. Juli bis Sonntag, dem 12. Juli 2026, erwartet die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg rund 400.000 Passagiere. Die verkehrsreichsten Reisetage werden voraussichtlich Freitag, der 10. Juli, sowie Freitag und Sonntag, der 21. und der 23. August, zu Ferienende mit rund 90.000 Passagieren sein.

Die beliebtesten Reiseländer sind Spanien, Türkei, Großbritannien, Italien und Griechenland. Die Airlines mit den meisten Starts und Landungen in den Sommerferien sind easyJet, Ryanair und Eurowings.

Insbesondere die Fluggesellschaften Wizz Air und Eurowings haben ihr Angebot für den Sommer deutlich erweitert. So steuert die ungarische Airline inzwischen zwölf Ziele ab BER an und hat ihre Gesamtkapazität im Vergleich zum Sommerflugplan des Vorjahres um mehr als 90 Prozent erhöht. Eurowings hat zum Sommerflugplan zwei zusätzliche Flugzeuge am BER stationiert und fliegt neu nach London, Lissabon, Sarajevo, Olbia, Neapel und während der Sommerferien nach Kavala. Zudem hat sie die Frequenz nach Palma de Mallorca erhöht.

Auch andere Airlines bauen ihr Angebot aus: AJet fliegt erstmals nach Bodrum, Air Uniqon nimmt die Strecke nach Sylt neu auf, und Middle East Airlines hat zu den Sommerferien eine Verbindung nach Beirut gestartet, die vor allem für Familien mit Angehörigen in der Region interessant ist.

Zusätzlich gibt es am BER ein erweitertes Langstreckenangebot nach Nordamerika. Air Canada verbindet die Hauptstadtregion ab dem 3. Juli erstmals mit Montréal. Air Transat bietet wieder Flüge nach Toronto an, und mit Delta Air Lines sowie United Airlines stehen gleich zwei US-Fluggesellschaften für tägliche Flüge nach New York zur Verfügung.

Aufgrund der hohen Nachfrage in der Ferienzeit empfiehlt es sich, vorab online einen PKW-Stellplatz zu reservieren. Eine Woche Parken ist ab 81 Euro erhältlich. Tipp: Reisende, die sparen möchten, sichern sich frühzeitig den Early-Bird Tarif ab 51 Euro pro Woche. Der Kiss & Fly Deal bietet Abholenden und Bringenden mehr als 25 Prozent Rabatt auf das Parken im Kurzzeitbereich direkt vor dem Terminal 1 in der ersten Stunde. Die ersten zehn Minuten sind weiterhin kostenfrei.

parken.berlin-airport.de

Passagiere können Flüge weltweit direkt über die BER Website und BER App vergleichen und buchen. Der Flughafen hat dafür die Buchungsplattform des internationalen Anbieters Kiwi.com integriert.

Fluggäste können ab sofort den neuen WhatsApp-Kanal der Flughafengesellschaft abonnieren, um Informationen und Neuigkeiten rund um den BER zu erhalten.

Wer sich vorab auf der Website oder in der App des BER über die Abläufe am Flughafen informiert, kann entspannter in den Urlaub starten. Die Flughafengesellschaft empfiehlt allen Ferienreisenden, vorab online einzuchecken und die Hinweise der jeweiligen Airline zu beachten.

Etwaige Wartezeiten für die Sicherheitskontrollen werden Reisenden in den Fluginformationen in der BER App und auf der Webseite sowie auf Monitoren direkt vor Ort angezeigt, so dass Reisende den für sie günstigsten Bereich auswählen können. Alle Abflug-Gates können über jede Sicherheitskontrolle im Terminal 1 oder Terminal 2 erreicht werden. Das jeweilige Boarding-Gate schließt in der Regel 30 Minuten vor dem Abflug.

Aufgrund der Einführung des European Entry/Exit-Systems (EES) kann es bei der Ein- und Ausreise in bzw. aus dem Schengen-Raum zu längeren Wartezeiten kommen.

In den beiden Terminals des BER stehen mehr als 120 Self-Service-Automaten bereit, an denen Reisende ihr Gepäcklabel ausdrucken und ihr Gepäck eigenständig aufgeben können. 21 Airlines bieten diesen Service am BER an, mit dem Reisende Wartezeiten am Schalter sparen können. Wer nur mit Handgepäck fliegt, kann sich direkt zur Sicherheitskontrolle begeben.

Bereits beim Packen gilt es, die Sicherheitsvorschriften zu beachten, um unnötige Wartezeiten und Nachkontrollen zu vermeiden. So sind im Aufgabegepäck Powerbanks und E-Zigaretten verboten. Diese dürfen grundsätzlich nur im Handgepäck mitgeführt werden unter Beachtung der jeweiligen Mengenvorgaben und Transportvorschriften. Reisende dürfen pro Person nur ein handelsübliches Feuerzeug mitführen. Dieses müssen sie neben dem Handgepäck separat in die Kontrollwanne legen. Im Aufgabegepäck ist kein Feuerzeug erlaubt.

Zum Beginn der Sommerferien können Reisende rund 1.300 zusätzliche USB-Ladepunkte für mobile Endgeräte an Sitzmöbeln in den Gate-Bereichen nutzen. Während im Main Pier bereits rund 800 integrierte Ladepunkte installiert wurden, kommen bis Ferienstart im Pier Nord rund 500 weitere Anschlüsse hinzu.

Family Lane: Am BER können Familien mit Kindern bis zum 5. Lebensjahr in Begleitung von bis zu zwei Erwachsenen sowie minderjährigen Geschwistern die Family Lane an der Sicherheitskontrolle 5 im Terminal 1 nutzen.

Buggys aufgeben: Eigene Kinderwagen und Buggys, die zusammengeklappt die Höhe von 25 cm überschreiten, müssen Reisende am Schalter für Groß- und Sperrgepäck aufgeben. Für den Transport zum Abflug-Gate können sie sich kostenlos einen Buggy an 21 Stationen in den Terminals 1 und 2 ausleihen.

Die Kontrollbereiche 1 und 5 im Terminal 1 sowie der Kontrollbereich im Terminal 2 sind mit modernen CT-Scannern ausgestattet. Fluggäste müssen elektronische Geräte und Flüssigkeiten dort nicht mehr aus dem Handgepäck nehmen. In den zentralen Bereichen 2 und 4 des Terminals 1 ist noch die konventionelle Technik im Betrieb. Dort dürfen Flüssigkeiten nur in Behältnissen mit einem Volumen bis zu jeweils 100 ml im Handgepäck mitgenommen werden.

Passagiere, die einen biometrischen Reisepass oder neuen deutschen Personalausweis besitzen, können die automatische Passkontrolle EasyPass nutzen und somit zur Abreise in ein Nicht-EU-Land schneller die Grenzkontrolle passieren. Dies gilt ebenso für Drittstaatsangehörige ab 12 Jahren mit elektronischem Reisepass und deutschem Aufenthaltstitel. Mit Kinderreisepässen ist das nicht möglich.

Staatsangehörige aus Nicht-EU-Ländern mit einem Kurzaufenthalt in der Europäischen Union (bis zu 90 Tage innerhalb von 180 Tagen) müssen das neue Ein- und Ausreiseverfahren durchlaufen und sollten dafür ausreichend Zeit einplanen. Bei der Einreise können sich Passagiere an vorgeschalteten Automaten vor-registrieren, bevor sie zu den Beamt*innen am Grenzkontrollschalter gehen.

Die Flughafengesellschaft empfiehlt, die aktuelle Verkehrslage für den Anreisetag zu prüfen. Vom 18. bis 31. August 2026 besteht aufgrund von Bauarbeiten bei der S-Bahn zwischen den S-Bahnhöfen Schöneweide und Treptower Park Schienenersatzverkehr mit Bussen. Reisende sollten auch andere Verkehrsmittel wie den FEX oder die Regionalbahnen für ihre Anreise nutzen.

Über die Website und App des BER können Passagiere ab sofort eSIMs für Auslandsreisen buchen. Sie lassen sich bereits vor Abflug aktivieren – so sind Reisende nach der Landung sofort online, ganz ohne SIM-Kartenwechsel oder Roamingkosten. Nutzende, die über die Kanäle des Flughafens buchen, erhalten einen Preisvorteil von zehn Prozent mit dem Rabattcode BER.

In den Sommerferien können Reisende am Flughafen BER von Rabatten und Sonderaktionen profitieren. Mit der BER App können digitale Coupons in teilnehmenden Shops, Gastronomiebetrieben und bei Servicepartnern eingelöst werden.

Im Luftsicherheitsbereich des Flughafens BER gibt es in den Gate- sowie Gepäckrückgabebereichen eine Reihe von kostenlos nutzbaren Trinkwasserspendern.

Brammibal’s Donuts hat am Flughafen Berlin Brandenburg seinen ersten Flughafenstandort eröffnet. Das Berliner Unternehmen ergänzt das gastronomische Angebot um ein rein veganes Konzept mit Donuts und Kaffeespezialitäten.

Reisende können direkt auf der Website des Flughafens oder in der BER App ein Fernverkehrsticket für die Anreise und Abreise mit dem Fernbus oder der Bahn buchen.

Für Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen können belebte Orte wie Flughäfen eine Herausforderung sein. Das Sunflower‑Umhängeband bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Beeinträchtigung diskret zu signalisieren. So können Mitarbeitende und Mitreisende sensibel reagieren und bei Bedarf Unterstützung, mehr Zeit oder Geduld anbieten. Eine Priorisierung ist damit für Passagiere nicht verbunden.

Auf Wunsch können Reisende ihr Auto bequem auf der Abflugebene am Terminal 1, direkt vor der Check-in-Halle abgeben. Das Fahrzeug wird geparkt, auf Wunsch gereinigt und steht bei Ankunft im Parkhaus P3 wieder bereit.

Ankommende Passagiere finden lizensierte Taxis an den beiden Taxiständen Nord und Süd, direkt vor dem Terminal 1 auf der Ebene E0.

(red / BER)