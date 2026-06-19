Flugzeugtaufe für Do228 NXT auf der ILA Berlin 2026

Das neue Turboprop-Flugzeug Do228 NXT feierte auf der ILA Berlin 2026 einen Meilenstein: die offizielle Flugzeugtaufe (Wassersalut). Mit einem Wassersalut werden ganz besondere Anlässe für ein Flugzeug gewürdigt, wie beispielsweise die Einführung einer neuen Flugzeugserie.

In der vergangenen Woche wurde das Flugzeug zum allerersten Mal der Weltöffentlichkeit vorgestellt – und läutete damit ein neues Kapitel in der legendären Dornier-228-Baureihe ein. Nach einem erfolgreichen Erstflug und dem Abschluss aller erforderlichen Testverfahren wurde der Do228 NXT-Demonstrator in seiner brandneuen Sonderlackierung einem internationalen Publikum im Static Display in Berlin präsentiert.

Die ILA 2026 bot die perfekte Bühne für diesen Meilenstein und brachte Industrievertreter, Kunden und Delegationen aus der gesamten Luftfahrtwelt zusammen - die alle großes Interesse an dem neuen Flugzeug zeigten.

Der Do228 NXT stellte sich schnell als eines der Highlights der Messe heraus: An den Publikumstagen am Wochenende zog das Flugzeug große Menschenmengen an und wurde zu einem sehr beliebten Fotomotiv.

(red / GAE)