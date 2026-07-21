Buchneuerscheinung: TWA Flug 800 - Tödlicher Absturz vor der Küste New Yorks

Infos zum Buch:

A5

84 Seiten

Über 20 Abbildungen

ISBN 978-3-565568-59-8

Erhältlich unter anderem über den Onlineshop des Verlages (Deutschland), Manz.at (Österreich), den Falter Buchshop (Österreich) sowie in jeder österreichischen und deutschen Buchhandlung unter Angabe der ISBN

Eine gewaltige Explosion zerriss Flug TWA 800 am 17. Juli 1996 nur 12 Minuten nach dem Start in New York in zwei Teile. Die 25 Jahre alte Boeing 747-131 die vom JFK Airport nach Paris und dann weiter nach Rom fliegen sollte, stürzte brennend vor der Küste Long Islands ins Meer. Alle 230 Menschen an Bord fanden den Tod. Weil sich die Tragödie nur zwei Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Atlanta ereignete, gingen vor allem die US-Strafverfolgungsbehörden zunächst von einem Terroranschlag aus. Doch was die Unfallermittler des NTSB am Ende aufdeckten, war noch viel beunruhigender. Als primäre Ursache des Unglücks stellten sie nämlich eine Explosion von Treibstoffdämpfen im Center Wing Tank des Jumbos fest ‒ ausgelöst durch einen simplen Kurzschluss infolge eines wohl beschädigten Kabels.

Nach Abschluss der Ermittlungen sprachen die Flugexperten deshalb eine ganze Reihe von Sicherheitsempfehlungen aus. Die sicherlich wichtigste war, dass Flugzeuge mit einem System ausgestattet werden sollten, das die Bildung hochexplosiver Dämpfe in (fast) leeren Tanks verhindert. Doch obwohl das gefährliche Problem bereits seit den 1960er-Jahren bekannt war, brauchte es erst einen weiteren Unfall, bis das neue System 2008 endlich eingeführt wurde. Mit der ihm eigenen Akribie zeichnet Autor und Luftfahrtexperte Patrick Huber den Unglücksflug sowie die Unfallermittlung minutiös nach und beleuchtet außerdem die Geschichte zweier Luftfahrt-Ikonen ‒ der betroffenen Fluggesellschaft TWA und der Boeing 747. Zudem zeigt Huber anhand von Einzelschicksalen die unfassbare menschliche Dimension dieser Tragödie auf, die sich exakt am Erscheinungstag dieses Buches zum 30. Mal jährt, und widerlegt hanebüchene Verschwörungstheorien, die zum Unglück kursieren.

(red / PM AT)