Corendon Airlines führt Self-Check-in-Automaten an ausgewählten Flughäfen ein

Die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines treibt die Digitalisierung der Flughafenprozesse weiter voran und setzt dabei auf neue Self-Check-in-Kioske. Damit können Passagiere künftig das Einchecken bequem selbst durchführen, was die Abläufe beschleunigt und den Aufenthalt am Flughafen effizienter gestaltet.

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Die neu eingeführten Terminals sind bereits an den Flughäfen Antalya, Manchester und Amsterdam im Einsatz. Derzeit befindet sich die Implementierung der Systeme in Düsseldorf, Nürnberg und Warschau in der Testphase.

Nach dem Scannen des Reisepasses oder der Eingabe der Buchungsnummer werden die persönlichen Flugdaten für den Check-in angezeigt. Passagiere können dabei, einen Wunschsitzplatz auswählen oder sich einen freien Platz zuweisen lassen. Zusätzliche Leistungen können direkt im integrierten Zahlungssystem beglichen werden. Dieses unterstützt mehrere Währungen, darunter Euro, Türkische Lira, US-Dollar und Britisches Pfund. Ein weiterer Bestandteil ist der Self Bag Drop: Gepäckdaten werden automatisch geprüft, Kofferanhänger erstellt und die Gepäckaufgabe dadurch ohne zusätzliche Wartezeiten am Schalter ermöglicht.

„Wir investieren konsequent in digitale Lösungen, die unseren Gästen mehr Komfort und schnellere Abläufe bieten“, erklärt Atilay Batu, Chief Operating Officer bei Corendon Airlines. „Mit den Self-Service-Terminals machen wir zentrale Prozesse am Flughafen deutlich schneller und stärken gleichzeitig unseren operativen Betrieb.“

Weitere Informationen zum Flugangebot von Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com.

(red TT / Corendon)