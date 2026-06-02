Corendon fliegt Langstrecke von Düsseldorf nach Curaçao

Der türkische Urlaubsflieger Corendon setzt jetzt auch ab Deutschland auf die Langstrecke. In Düsseldorf stellte er seine Pläne vor. Ein Bericht von Johannes Bauer für Austrian Wings.

Ab dem 14.Dezember 2026 fliegt Corendon Airlines 3-mal pro Woche direkt von Düsseldorf nach Curaçao. Schon seit kapp 3 Jahren bietet die niederländische Schwestergesellschaft, Corendon Dutch Airlines, Flüge von Amsterdam nach Curacao mit einem Airbus A350-900 der spanischen World2Fly Airlines an. Unter anderem durch diese Flüge entdeckten auch immer mehr deutsche Touristen die Insel, die Teil der südlichen Kleinen Antillen ist. Vergangenes Jahr waren es bereits etwa 15.000 deutsche Passagiere. Deswegen sieht Corendon Airlines nun Potenzial für eine Direktverbindung ab Düsseldorf.

Hierfür setzt man auf einen geleasten Airbus A330-300 ebenfalls von World2Fly. Das Flugzeug ist mit 30 Business Class, 16 Economy Plus und 239 Plätzen in der Economy-Class ausgestattet. Die Konfiguration des Vorbesitzers Singapore Airlines bietet in der Business Class einen Sitzabstand von 152 Zentimetern und der Sitz lässt sich bis zu 170 Grad nach hinten neigen. Dahinter in der Economy-Class sind es 81 Zentimeter zwischen den Sitzen, welche sich bis zu 6 Grad verstellen lassen. In allen Klassen sind Frühstück, Snacks sowie Kaffee und Tee inklusive. Darüber hinaus können die Gäste im Air Bistro weitere Speisen und Getränke erwerben. Der Airbus A330-300 wird während des Winters in Düsseldorf stationiert sein und laut Plan mit dem Namen und dem Logo der Corendon Airlines am Rumpf versehen werden.

Für den Flughafen Düsseldorf ist die Ankündigung der neuen Langstreckenverbindung ein Freudentag in schwierigen Zeiten. Nachdem durch geopolitische Spannungen einige Langstreckenflüge nur langsam wieder nach Düsseldorf zurückkehren, ist dies ein positiver Schritt in die Zukunft betont Lars Redeligx, CEO des Düsseldorfer Flughafens. Ebenfalls ist es ein starkes Zeichen für die gute Zusammenarbeit des Flughafens mit der stetig wachsenden Corendon Airlines.

Der erste Winter, in dem die Flüge vom 14.Dezember 2026 bis zum 3.April 2027 angeboten werden, ist für die Airline gewissermaßen ein Test, ob die Kunden Curaçao so attraktiv finden wie Corendon es erwartet. Wie erwähnt fassen immer mehr deutschsprachige Touristen Curaçao ins Auge. Nun wohl auch aufgrund des ersten Spiels der Gruppe E der Fußball WM in Nordamerika in dem Deutschland auf Curaçao trifft. Ein weiterer Grund für das Potenzial der Verbindung ist die Nähe Düsseldorfs zur niederländischen Grenze, wodurch viele Niederländer zukünftig die Wahl haben, von wo aus sie ihren Urlaub antreten möchten. Außerdem hat vor der Covid-19 Pandemie airberlin bereits diese Strecke bedient. Zudem ist die Corendon Group als Reiseveranstalter mit 5 Hotels in Curaçao schon seit langer Zeit stark vertreten. Die Fluggesellschaft möchte eine durchschnittliche Auslastung von mindestens 75% oder mehr erreichen. Dann besteht die Möglichkeit der Fortführung dieser saisonalen Strecke.

„Mit den Flügen von Düsseldorf nach Curaçao schlagen wir ein neues Kapitel auf. Corendon Airlines verfügt als Anbieter zu populären Ferienzielen, beispielsweise in der Türkei, in Ägypten, Griechenland und auf den Kanaren, über einen guten Ruf. Dabei haben wir uns auch als zuverlässiger Partner von Reisebüros und Reiseveranstaltern etabliert. Jetzt platzieren wir erstmals ein Langstreckenprodukt im deutschsprachigen Markt“, betont Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Mit dem Düsseldorfer Flughafen haben wir dafür einen idealen Partner mit bester Infrastruktur, großem Einzugsgebiet bis in die Niederlande und Belgien sowie guten Anschlussmöglichkeiten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.“

Foto: ZVg / Corendon Airlines

Curaçao gehört zu den sogenannten ABC-Inseln und ist damit ein Teil der südlichen Kleinen Antillen, unweit der Küste Venezuelas. Die Insel gilt mit einer Durchschnittstemperatur von 28 Grad Celsius als ganzjähriges Sonnenziel und präsentiert ihren Gästen über 35 Strände sowie hervorragende Gebiete zum Tauchen und Schnorcheln. Auch Wanderungen entlang der Küsten und durch die Nationalparks sind sehr beliebt. Ein Muss ist zudem ein Bummel durch Willemstad. Die Hauptstadt besticht durch ihre vielen, in bunten Pastellfarben gehaltenen Häuser, die an die niederländische Kolonialzeit erinnern. Die Innenstadt und der Hafen gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Übergabe eines Trikots der Nationalmannschaft Curacaos an Lars Redeligx (CEO Düsseldorf Airport) als Symbol für den Start der neuen Verbindung - Foto: Johannes Bauer

Corendon Airlines bedient die Strecke Düsseldorf–Curaçao ab 14.Dezember 2026 jeweils montags, donnerstags und samstags. Die Abflugzeit ab Düsseldorf ist für Montag und Samstag um 9:25 angesetzt mit Ankunft in Curaçao um ca. 15:00 Ortszeit. Donnerstags ist der Abflug um 8:55 und Ankunft um ca.14:30 Ortszeit. Der Rückflug verlässt Curaçao am Montag und Samstag um 16:25 und landet am Folgetag um 7:20 in Düsseldorf. Am Donnerstag ist Abflug um 15:55 und die Landung freitags um 6:50.

Hin und Retour Tickets sollen in etwa 800-1000€ kosten und sind zeitnah über Reisebüros sowie über die Website buchbar. Außerdem werden zahlreiche namhafte Reiseveranstalter das neue Angebot in ihr Portfolio aufnehmen, so Corendon.

Text & Fotos (sofern nicht anders angegeben): Johannes Bauer