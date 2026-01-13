Corendon Airlines und sonnenklar.TV starten Partnerschaft

Die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines und der Fernsehsender sonnenklar.TV starten eine intensive Zusammenarbeit und unterstreichen damit das gemeinsame Ziel, attraktive Reiseangebote für Urlauber im deutschsprachigen Raum zu schaffen. Die Kooperation vereint die langjährige Expertise von Corendon Airlines im Bereich der Ferienflüge mit der hohen Reichweite und Vertriebsstärke von sonnenklar.TV.

„Wir freuen uns, mit sonnenklar.TV einen starken Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir unsere Flugangebote noch besser auf die Bedürfnisse der Reisenden abstimmen können“, sagt Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Gemeinsam möchten wir unseren Gästen ein noch komfortableres Flugerlebnis ermöglichen, damit sie ganz entspannt in den Urlaub starten.“

„Mit Corendon Airlines gewinnen wir 2026 einen verlässlichen Airline-Partner, der konsequent den Ausbau von Kapazitäten, Komfort und Kerndestinationen vorantreibt“, ergänzt Kristijan Schellinger, Geschäftsführer sonnenklar.TV. „Der Flugplan spiegelt exakt die Nachfrage der sonnenklar.TV Gäste wider, die Türkei, Ägypten oder die Kanaren bereits fest auf ihrer diesjährigen Urlaubsliste haben. Gerade im Jubiläumsjahr von sonnenklar.TV bildet diese Partnerschaft damit eine starke Grundlage für das gemeinsame Wachstum zweier etablierter Marken mit jahrzehntelanger Erfahrung.“

Sharm el Sheikh neu ab diesem Winter

Bereits seit dieser Wintersaison ergänzt der ägyptische Badeort Sharm el Sheikh am Roten Meer das Streckennetz von Corendon Airlines. Das beliebte Ziel an der Südspitze des Sinais zählt zu den gefragtesten Ganzjahresdestinationen und überzeugt mit sommerlichen Temperaturen, erstklassigen Hotelresorts sowie hervorragenden Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten. Seit November 2025 bedient Corendon Airlines Sharm el Sheikh jeden Dienstag und Freitag ab Düsseldorf, Hannover und Nürnberg.

(red FH / Corendon)