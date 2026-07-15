Österreich

Flughafen Wien im Juni mit leichtem Passagierminus

Symbolbild Flughafen Wien - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Beim Passagieraufkommen im Juni 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) eine stabile Entwicklung mit einem leichten Anstieg von 0,2% auf 4.039.311 Passagiere gegenüber dem Vorjahr. Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im Juni wie erwartet um 5,9% auf 2.832.434 Reisende zurück. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2026 um 16,9% auf 1.079.703 Reisende und der Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete einen starken Anstieg um 28,0% auf 127.174 Fluggäste. Im Zeitraum Jänner bis Juni 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 1,9% auf 19.975.392 Reisende zu.

Flughafen-Wien-Gruppe mit 4,0 Mio. (+0,2%) Passagieren im Juni 2026
Im Juni 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) 4.039.311 Passagiere (+0,2% zu Juni 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2026 um 16,9% auf 1.079.703 Reisende und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen um 28,0% auf 127.174 Reisende zu.

Standort Wien: 2,8 Mio. (-5,9%) Passagiere im Juni 2026
Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im Juni 2026 2.832.434 (-5,9%) Reisende.

Verkehrsentwicklung im Detail
Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.191.544 (-7,3%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere stieg auf 628.146 (+2,5%). Die Flugbewegungen verzeichneten im Juni 2026 einen Rückgang auf 20.987 (-4,5%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor blieb mit 80,7% (-0,4%p gegenüber Juni 2025) recht stabil. Das Frachtaufkommen legte um 5,0% auf 27.058 Tonnen zu.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Juni 2026 betrug nach Westeuropa 1.026.195 Reisende (-2,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Juni 2026 insgesamt 224.480 Passagiere (-17,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 46.153 Reisende (+2,1%) und nach Afrika 23.989 (-11,1%). Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Krisensituation und damit verbundenen Auswirkungen auf den Flugverkehr verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang von -27,2% auf 40.093 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 10,6% auf 59.831 Reisende.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Juni 2026: -3,2% in Wien und +1,9% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis Juni 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% auf kumuliert 14.267.744 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 154.276 Tonnen (+0,2%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 1,9% auf 19.975.392 Reisende.

­ Verkehrsentwicklung Juni 2026

Flughafen Wien (VIE)

          

 
           

 

 

06/2026

Diff. % 2025

  

01-06/2026

Diff. % 2025

 

Passagiere an+ab+transit

2.832.434

-5,9

  

14.267.744

-3,2

 

Lokalpassagiere an+ab

2.191.544

-7,3

  

11.230.653

-3,9

 

Transferpassagiere an+ab

628.146

+2,5

  

2.865.194

-2,0

 

Bewegungen an+ab

20.987

-4,5

  

107.709

-4,6

 

Cargo an+ab (in to)

27.058

+5,0

  

154.276

+0,2

 

MTOW (in to)

900.200

-4,8

  

4.751.960

-3,3

 
           

 

Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)

      

 
           

 

 

06/2026

Diff. % 2025

  

01-06/2026

Diff. % 2025

 

Passagiere an+ab+transit

1.079.703

+16,9

  

5.247.403

+15,6

 

Lokalpassagiere an+ab

1.078.980

+17,0

  

5.242.095

+15,6

 

Transferpassagiere an+ab

722

-47,6

  

4.372

-5,9

 

Bewegungen an+ab

6.932

+17,7

  

34.490

+13,3

 

Cargo an+ab (in to)

2.235

-3,3

  

12.492

-3,4

 

MTOW (in to)

272.665

+19,1

  

1.359.605

+15,0

 
           

 

Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)

  
             

 

06/2026

Diff. % 2025

  

01-06/2026

Diff. % 2025

  

Passagiere an+ab+transit

127.174

+28,0

  

460.245

+43,5

  

Lokalpassagiere an+ab

127.174

+28,0

  

460.245

+43,5

  

Transferpassagiere an+ab

0

n.a.

  

0

n.a.

  

Bewegungen an+ab

867

+15,0

  

3.198

+23,1

  

Cargo an+ab (in to)

0

-36,1

  

2

-8,4

  

MTOW (in to)

31.427

+22,1

  

110.989

+34,3

  
             

Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)

  
             

 

06/2026

Diff. % 2025

  

01-06/2026

Diff. % 2025

  

Passagiere an+ab+transit

4.039.311

+0,2

  

19.975.392

+1,9

  

Lokalpassagiere an+ab

3.397.698

+0,4

  

16.932.993

+2,4

  

Transferpassagiere an+ab

628.868

+2,4

  

2.869.566

-2,0

  

Bewegungen an+ab

28.786

+0,6

  

145.397

-0,4

  

Cargo an+ab (in to)

29.293

+4,3

  

166.771

-0,1

  

MTOW (in to)

1.204.292

+0,3

  

6.222.554

+0,7

(red TT / VIE)

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