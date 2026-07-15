Flughafen Wien im Juni mit leichtem Passagierminus

Flughafen-Wien-Gruppe mit 4,0 Mio. (+0,2%) Passagieren im Juni 2026
Im Juni 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) 4.039.311 Passagiere (+0,2% zu Juni 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2026 um 16,9% auf 1.079.703 Reisende und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen um 28,0% auf 127.174 Reisende zu.
Standort Wien: 2,8 Mio. (-5,9%) Passagiere im Juni 2026
Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im Juni 2026 2.832.434 (-5,9%) Reisende.
Verkehrsentwicklung im Detail
Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.191.544 (-7,3%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere stieg auf 628.146 (+2,5%). Die Flugbewegungen verzeichneten im Juni 2026 einen Rückgang auf 20.987 (-4,5%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor blieb mit 80,7% (-0,4%p gegenüber Juni 2025) recht stabil. Das Frachtaufkommen legte um 5,0% auf 27.058 Tonnen zu.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Juni 2026 betrug nach Westeuropa 1.026.195 Reisende (-2,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Juni 2026 insgesamt 224.480 Passagiere (-17,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 46.153 Reisende (+2,1%) und nach Afrika 23.989 (-11,1%). Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Krisensituation und damit verbundenen Auswirkungen auf den Flugverkehr verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang von -27,2% auf 40.093 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 10,6% auf 59.831 Reisende.
Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Juni 2026: -3,2% in Wien und +1,9% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis Juni 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% auf kumuliert 14.267.744 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 154.276 Tonnen (+0,2%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 1,9% auf 19.975.392 Reisende.
Verkehrsentwicklung Juni 2026
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Flughafen Wien (VIE)
|
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06/2026
|
Diff. % 2025
|
01-06/2026
|
Diff. % 2025
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
2.832.434
|
-5,9
|
14.267.744
|
-3,2
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
2.191.544
|
-7,3
|
11.230.653
|
-3,9
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
628.146
|
+2,5
|
2.865.194
|
-2,0
|
|
Bewegungen an+ab
|
20.987
|
-4,5
|
107.709
|
-4,6
|
|
Cargo an+ab (in to)
|
27.058
|
+5,0
|
154.276
|
+0,2
|
|
MTOW (in to)
|
900.200
|
-4,8
|
4.751.960
|
-3,3
|
|
|
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)
|
|
|
|
06/2026
|
Diff. % 2025
|
01-06/2026
|
Diff. % 2025
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
1.079.703
|
+16,9
|
5.247.403
|
+15,6
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
1.078.980
|
+17,0
|
5.242.095
|
+15,6
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
722
|
-47,6
|
4.372
|
-5,9
|
|
Bewegungen an+ab
|
6.932
|
+17,7
|
34.490
|
+13,3
|
|
Cargo an+ab (in to)
|
2.235
|
-3,3
|
12.492
|
-3,4
|
|
MTOW (in to)
|
272.665
|
+19,1
|
1.359.605
|
+15,0
|
|
|
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)
|
|
06/2026
|
Diff. % 2025
|
01-06/2026
|
Diff. % 2025
|
Passagiere an+ab+transit
|
127.174
|
+28,0
|
460.245
|
+43,5
|
Lokalpassagiere an+ab
|
127.174
|
+28,0
|
460.245
|
+43,5
|
Transferpassagiere an+ab
|
0
|
n.a.
|
0
|
n.a.
|
Bewegungen an+ab
|
867
|
+15,0
|
3.198
|
+23,1
|
Cargo an+ab (in to)
|
0
|
-36,1
|
2
|
-8,4
|
MTOW (in to)
|
31.427
|
+22,1
|
110.989
|
+34,3
|
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)
|
|
06/2026
|
Diff. % 2025
|
01-06/2026
|
Diff. % 2025
|
Passagiere an+ab+transit
|
4.039.311
|
+0,2
|
19.975.392
|
+1,9
|
Lokalpassagiere an+ab
|
3.397.698
|
+0,4
|
16.932.993
|
+2,4
|
Transferpassagiere an+ab
|
628.868
|
+2,4
|
2.869.566
|
-2,0
|
Bewegungen an+ab
|
28.786
|
+0,6
|
145.397
|
-0,4
|
Cargo an+ab (in to)
|
29.293
|
+4,3
|
166.771
|
-0,1
|
MTOW (in to)
|
1.204.292
|
+0,3
|
6.222.554
|
+0,7
(red TT / VIE)