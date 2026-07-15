Flughafen Wien im Juni mit leichtem Passagierminus

Beim Passagieraufkommen im Juni 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) eine stabile Entwicklung mit einem leichten Anstieg von 0,2% auf 4.039.311 Passagiere gegenüber dem Vorjahr. Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im Juni wie erwartet um 5,9% auf 2.832.434 Reisende zurück. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2026 um 16,9% auf 1.079.703 Reisende und der Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete einen starken Anstieg um 28,0% auf 127.174 Fluggäste. Im Zeitraum Jänner bis Juni 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 1,9% auf 19.975.392 Reisende zu.

Flughafen-Wien-Gruppe mit 4,0 Mio. (+0,2%) Passagieren im Juni 2026

Im Juni 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) 4.039.311 Passagiere (+0,2% zu Juni 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2026 um 16,9% auf 1.079.703 Reisende und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen um 28,0% auf 127.174 Reisende zu.

Standort Wien: 2,8 Mio. (-5,9%) Passagiere im Juni 2026

Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im Juni 2026 2.832.434 (-5,9%) Reisende.

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.191.544 (-7,3%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere stieg auf 628.146 (+2,5%). Die Flugbewegungen verzeichneten im Juni 2026 einen Rückgang auf 20.987 (-4,5%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor blieb mit 80,7% (-0,4%p gegenüber Juni 2025) recht stabil. Das Frachtaufkommen legte um 5,0% auf 27.058 Tonnen zu.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Juni 2026 betrug nach Westeuropa 1.026.195 Reisende (-2,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Juni 2026 insgesamt 224.480 Passagiere (-17,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 46.153 Reisende (+2,1%) und nach Afrika 23.989 (-11,1%). Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Krisensituation und damit verbundenen Auswirkungen auf den Flugverkehr verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang von -27,2% auf 40.093 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 10,6% auf 59.831 Reisende.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Juni 2026: -3,2% in Wien und +1,9% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Juni 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% auf kumuliert 14.267.744 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 154.276 Tonnen (+0,2%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 1,9% auf 19.975.392 Reisende.

­ Verkehrsentwicklung Juni 2026

Flughafen Wien (VIE) 06/2026 Diff. % 2025 01-06/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 2.832.434 -5,9 14.267.744 -3,2 Lokalpassagiere an+ab 2.191.544 -7,3 11.230.653 -3,9 Transferpassagiere an+ab 628.146 +2,5 2.865.194 -2,0 Bewegungen an+ab 20.987 -4,5 107.709 -4,6 Cargo an+ab (in to) 27.058 +5,0 154.276 +0,2 MTOW (in to) 900.200 -4,8 4.751.960 -3,3 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 06/2026 Diff. % 2025 01-06/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 1.079.703 +16,9 5.247.403 +15,6 Lokalpassagiere an+ab 1.078.980 +17,0 5.242.095 +15,6 Transferpassagiere an+ab 722 -47,6 4.372 -5,9 Bewegungen an+ab 6.932 +17,7 34.490 +13,3 Cargo an+ab (in to) 2.235 -3,3 12.492 -3,4 MTOW (in to) 272.665 +19,1 1.359.605 +15,0 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 06/2026 Diff. % 2025 01-06/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 127.174 +28,0 460.245 +43,5 Lokalpassagiere an+ab 127.174 +28,0 460.245 +43,5 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 867 +15,0 3.198 +23,1 Cargo an+ab (in to) 0 -36,1 2 -8,4 MTOW (in to) 31.427 +22,1 110.989 +34,3 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 06/2026 Diff. % 2025 01-06/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 4.039.311 +0,2 19.975.392 +1,9 Lokalpassagiere an+ab 3.397.698 +0,4 16.932.993 +2,4 Transferpassagiere an+ab 628.868 +2,4 2.869.566 -2,0 Bewegungen an+ab 28.786 +0,6 145.397 -0,4 Cargo an+ab (in to) 29.293 +4,3 166.771 -0,1 MTOW (in to) 1.204.292 +0,3 6.222.554 +0,7

(red TT / VIE)