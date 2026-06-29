Flughafen Wien ist bester Airport Europas: ACI verleiht dem Flughafen Wien den „Best European Airport 2026“-Award

Der Flughafen Wien ist „Best European Airport 2026“ in der Kategorie „25-40 Millionen Passagiere“! Die begehrte Auszeichnung wurde am 23. Juni 2026 vom internationalen Flughafenverband ACI Europe in Prag an Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger persönlich übergeben und geht nach 2022 bereits zum zweiten Mal an den Flughafen Wien. Gewürdigt wird die starke operative Leistung des Standorts, hohe Pünktlichkeit, kurze Wartezeiten und ein laufend verbessertes Reiseerlebnis für Passagiere. Auch konkrete Fortschritte bei Klimaschutz, Barrierefreiheit, Mitarbeiterorientierung und verantwortungsvoller Unternehmensführung überzeugten die hochkarätig besetzte Fachjury. Die Bewertung basierte auf den drei strategischen Schwerpunkten, die ACI für das Jahr 2026 definiert hat: operative Effizienz, Servicequalität und ESG-Kriterien.

„Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung für die hohe Servicequalität am Flughafen Wien. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten gemeinsam mit allen Standortpartnern, wie Airlines, Behörden und Dienstleistungsbetrieben jeden Tag daran, unseren Passagieren ein verlässliches, komfortables Reiseerlebnis zu bieten – und das rund um die Uhr und auch bei hohem Passagieraufkommen. Wir freuen uns, dass dieser Einsatz und das Service- und Qualitätsverständnis des Flughafen Wien international wahrgenommen und anerkannt wird. Mit Investitionen wie der Süderweiterung des Terminal 3 setzen wir diesen Qualitätskurs konsequent fort. Der erste Platz bei den ACI Europe Best Airports Awards ist eine besondere Auszeichnung und das gesamte Flughafen-Team kann zu Recht stolz darauf sein. Unser großer Dank gilt daher allen, die zu diesem Erfolg beitragen – dabei vor allem allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, freuen sich Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, die Vorstände der Flughafen Wien AG.

Eine der renommiertesten Auszeichnungen der europäischen Luftfahrtbranche: Best European Airport Award

Der „Best European Airport“-Award von ACI Europe zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der europäischen Luftfahrtbranche. Er würdigt Flughäfen, die durch herausragende Leistungen, innovative Ansätze und vorbildliche Weiterentwicklung überzeugen. Für 2026 standen insbesondere operative Effizienz, Servicequalität sowie Fortschritte bei Umweltthemen, soziale Verantwortung und nachhaltiger Unternehmensführung im Mittelpunkt der Bewertung.

Erstklassige Servicequalität: Level-4-Zertifizierung und Fokus auf das Passagiererlebnis

Auch bei der Servicequalität spielt der Flughafen Wien in der obersten Liga: Er ist einer der wenigen europäischen Flughäfen, die die prestigeträchtige Level-4-Customer-Experience-Akkreditierung der ACI erreicht haben. Durch ein engmaschiges, datenbasiertes Qualitätsmonitoring, das unter anderem über ASQ-Umfragen und ein integriertes „Voice of Customer“-Dashboard läuft, konnte die Gesamtzufriedenheit der Passagiere von 3,87 im Jahr 2023 auf beachtliche 4,11 im Jahr 2025 gesteigert werden. Dahinter stecken abteilungsübergreifende Workshops, begleitende Flüge, Fokusgruppen und sogar Eye-Tracking, um Schwachstellen in der Customer Journey gezielt zu vermeiden. Diese kontinuierliche Qualitätssteigerung knüpft an vorangegangene Erfolge an: Wien wurde von der ACI bereits bei den ASQ Customer Experience Awards in der Kategorie der Flughäfen mit 25 bis 40 Millionen Passagieren ausgezeichnet.

Flughafen Wien setzt Qualitätsoffensive fort: Neue Terminal 3-Süderweiterung

Der Flughafen Wien entwickelt seine Infrastruktur konsequent weiter – mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit, Servicequalität und ein modernes Passagiererlebnis. Ein zentraler Baustein dieser Weiterentwicklung ist die weit fortgeschrittene Süderweiterung des Terminal 3: Ab 2027 erleben Reisende auf über 70.000 m² neue Lounges, großzügige Aufenthaltsbereiche sowie ein deutlich erweitertes Shopping- und Gastronomieangebot mit rund 30 neuen Shops und Restaurants – darunter die Top-Gastronomen Wiens wie DO & CO, Café Landtmann, Figlmüller, AIDA, Mochi, NENI, Veganista und JuiceFactory. Mit der Auszeichnung als „Best European Airport 2026“ bestätigt ACI Europe die langfristige Qualitätsstrategie des Wiener Airports und seinen Weg zu einem nachhaltigen, serviceorientierten und zukunftsgerichteten Mobilitätsstandort.

Über ACI

Der Airports Council International (ACI), der globale Dachverband der Flughäfen, ist eine föderale Organisation bestehend aus ACI World, ACI Africa, ACI Asia-Pacific & Middle East, ACI EUROPE, ACI Latin America and the Caribbean sowie ACI North America. ACI vertritt die Interessen der Flughäfen in zentralen politischen und regulatorischen Entscheidungsprozessen und trägt damit wesentlich zu einem sicheren, zuverlässigen und effizienten internationalen Luftverkehrssystem bei. Mit Stand Januar 2026 vertritt ACI 811 Mitglieder, die weltweit mehr als 2.200 Flughäfen in über 160 Ländern betreiben.

(red BB / SG / VIE)