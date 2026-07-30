Lufthansa Group gibt Angebot für Minderheitsbeteiligung an TAP Air Portugal ab

Die Lufthansa Group hat ein Angebot im Bieterprozess um TAP Air Portugal bei Parpública, der portugiesischen Gesellschaft für Staatsbeteiligungen, eingereicht. Mit dem Erwerb zunächst einer Minderheitsbeteiligung soll eine langfristige Partnerschaft zwischen der Lufthansa Group und TAP Air Portugal begründet werden, um die erfolgreiche Zukunft von TAP als nationaler Fluggesellschaft Portugals nachhaltig zu sichern, teilte die AUA-Muttergesellschaft Lufthansa in einer Aussendung mit.

Carsten Spohr, CEO der Lufthansa Group, sagt: „Die Lufthansa Group steht für eine langjährige, vertrauensvolle und strategische Partnerschaft mit Portugal. Seit Jahrzehnten investieren wir in Portugal, schaffen und sichern qualifizierte Arbeitsplätze und verbinden das Land mit Europa. Unser Interesse an einer Beteiligung an unserem Star Alliance Partner TAP Air Portugal ist der nächste logische Schritt. Wir wollen die nationale Airline Portugals als Teil der Lufthansa Gruppe und führende Fluggesellschaft für den Südatlantik mit Lissabon als strategischem Drehkreuz stärken. Mit SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines und ITA Airways haben wir unter Beweis gestellt, wie die Europäisierung unserer Lufthansa Group Perspektiven und Wachstum für unsere Heimatmärkte und Drehkreuze sichert.“

Die Lufthansa Group ist seit mehr als 70 Jahren in Portugal aktiv. Aktuell bieten die Airlines der Gruppe 353 wöchentliche Flüge von und nach Portugal an. Das Unternehmen beschäftigt über 500 Fachkräfte in dem Land. Mit dem Bau eines neuen Lufthansa Technik Standorts für Reparaturen von Triebwerksteilen und Flugzeugkomponenten in Santa Maria da Feira bei Porto soll diese Zahl bis 2030 auf über 1.000 steigen. Das Angebot der Lufthansa Group an Portugal geht daher über ein finanzielles Engagement hinaus. Es bündelt sieben Jahrzehnte industrieller Präsenz mit steigenden Beschäftigtenzahlen und wachsenden Investitionen, ergänzt durch gesellschaftliches Engagement. Nicht zuletzt die jüngst vollzogene Gründung der help alliance Portugal als erstem europäischen Standort der Hilfsorganisation außerhalb Deutschlands zeigt die große Bedeutung Portugals für die Lufthansa Group. Damit legt die Lufthansa Group ein Angebot vor, das strategische, industrielle, gesellschaftliche nd finanzielle Aspekte miteinander verbindet.

Die Lufthansa Group hat bereits erfolgreich und unter Wahrung der nationalen Identität nationale Fluggesellschaften wie SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines und zuletzt ITA Airways weiterentwickelt. Der Konzern bietet als größte Airline-Gruppe außerhalb der USA die notwendige Größe, Erfahrung und finanzielle Stabilität, um nachhaltig Werte zu schaffen und die Rolle von TAP Air Portugal als Botschafterin des Landes in der ganzen Welt zu festigen.

Durch die Kooperation würde Lissabon als strategisch wichtiges atlantisches Drehkreuz im Netzwerk der Lufthansa Group gestärkt. Die Konnektivität zwischen Europa und anderen Regionen wie Lateinamerika, Afrika oder Nordamerika könnte ausgebaut werden.

(red TT / LH)