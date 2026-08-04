AUA bestätigt Streichung der Graz-Flüge

Fast 100 Millionen Euro Verlust flog die AUA im ersten Halbjahr 2026 ein. Sparmaßnahmen sind aus diesem Grund zwingend erforderlich. Eine dieser Maßnahmen ist die bereits erwartete Einstellung der Flüge zwischen Wien und Graz. Das bestätigte die AUA nun schriftlich.

Die bereits seit Jahren hoch defizitäre Verbindung zwischen Wien und Graz wird ab dem Winterflugplan 2026/27 eingestellt. Diese "schwierige Entscheidung" wurde unter sorgfältiger Abwägung der Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Graz getroffen. Graz bleibt demnach weiterhin sehr gut durch mehrmals tägliche Flug-verbindungen – in Summe 46 pro Woche – zu den Drehkreuzen in Frankfurt, München und Zürich an das Streckennetz der gesamten Lufthansa Group angebunden. Punktuell wird auf den Verbindungen nach Frankfurt und München im Winterflugplan auch größeres Fluggerät eingesetzt, nach Zürich gibt es um zwei Verbindungen pro Woche mehr als im Winterflugplan 2025/26. Über AIRail besteht weiterhin die Anbindung an das internationale Streckennetz von Austrian Airlines ab Wien, so die Austrian Airlines.

(red GS / BW)