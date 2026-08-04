AUA streicht Flüge von Wien nach Graz

Deutlich früher als geplant wird die AUA die Verbindung zwischen der Bundeshauptstadt und Graz einstellen. Es wird erwartet, dass die Entscheidung auf der heutigen Halbjahres-Pressekonferenz bekannt gegeben wird.

Zwar hatte die wegen ihrer mutmaßlich rechtswidrigen Haltung in der Frage der Gedenkstätte für die Lauda Air Absturzopfer in Thailand für deren Erhalt die AUA als Gesamtrechtsnachfolgerin der Lauda Air laut Juristen-Meinung ganz klar verpflichtet ist, in die Kritik geratene AUA-CEO Annette Mann noch im Mai erklärt, dass sie gegen eine Streichung von Verbindungen sei, zugleich aber auch gesagt, dass die innerösterreichischen Verbindungen unwirtschaftlich seien.

Vermutlich mit Beginn des kommenden Winterflugplanes im Oktober dürften die AUA-Flüge zwischen Wien und Graz vollständig gestrichen werden. Die AUA bestätigte das bisher nicht, sprach gegenüber Medien lediglich von "Flugplananpassungen". Bei der heute um 10 Uhr stattfindenden Halbjahres-Bilanz-Pressekonferenz dürfte es Klarheit geben.

Fix ist bereits, dass Eurowings ihre Basis auf dem Flughafen Graz wieder schließt und den dort stationierten Airbus abzieht.

(red GS / BW)