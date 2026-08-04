Tragschrauber-Unfall fordert zwei Verletzte

In Niederösterreich kam es im Bereich des Flugplatzes Seitenstetten zu einem Flugunfall. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Im Nahbereich des Flugplatzes Seitenstetten im Bezirk Amstetten verunglückte am Dienstagnachmittag ein Tragschrauber. Die beiden Personen an Bord wurden verletzt, eine davon schwer. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus, wie Feuerwehrsprecher Klaus Stebal bestätigte.

Das schwerverletzte Absturzopfer wurde mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der leichter verletzte Flugkamerad mit dem bodengebundenen Rettungsdienst abtransportiert. Beide Männer sollen "etwa 70 Jahre alt" sein.

Die Unfallursache war vorerst nicht bekannt.

(red MK, JK)