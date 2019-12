AUA bietet Flight Pass Europa an

Austrian Airlines bietet ab sofort ein neues Produkt für all jene an, die oft und gerne verreisen. Mit dem Flight Pass gibt es zehn Flüge innerhalb Europas ab Wien zu einem Fixpreis. Dabei stehen zwei Optionen zur Auswahl: Der Europe Pass ermöglicht Passagieren, die Vielfalt Europas zu entdecken. Der City Pass ist ideal für Fluggäste, die regelmäßig in eine europäische Stadt pendeln. Der City Pass ist ab 449 Euro erhältlich, der Europe Pass ab 799 Euro. Der Preis richtet sich nach den gewünschten Buchungsfristen und Reisezeiten. Passagiere entscheiden vorab, ob sie auch zu Peak-Zeiten (Weihnachten und Ostern) fliegen möchten und wählen, wie weit im Voraus sie ihre Flüge buchen möchten – zur Auswahl stehen 60, 21 und sieben Tage. Beide Pässe gibt es auch inkl. CO 2 -Kompensation. Die Flugcoupons sind nach Erwerb ein Jahr gültig.

Ein Pass, zehn Flüge, ein Preis

Der Austrian Airlines Flight Pass wurde gemeinsam mit dem Lufthansa Innovation Hub entwickelt, der maßgeblich an der Konzeption beteiligt war. Er ist ab sofort unter https://austrian-flightpass.com/ verfügbar. Auf der Website können Passagiere zwischen dem Europe Pass und dem City Pass wählen. Mit ersterem stehen Austrian Fluggästen über 60 Destinationen zur Verfügung. Der Pass gilt für zehn One-Way Flüge oder fünf Hin- und Rückflüge. Eine Destination kann maximal zweimal angeflogen werden. Der City Pass funktioniert wie ein Zehnerblock für Flüge zwischen Wien und einer europäischen Destination nach Wahl.

(red / OS)