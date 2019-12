Qatar Airways und SriLankan Airlines kündigen Codeshare-Erweiterung an

Das erweiterte Codeshare-Abkommen wird phasenweise implementiert. Vollständig umgesetzt, ermöglicht es Passagieren von SriLankan Airlines, Flüge zu 33 weiteren Destinationen* von Qatar Airways in Europa, Amerika und Afrika zu buchen. Zusammen mit dem bestehenden Codeshare-Abkommen der beiden Fluggesellschaften erhöht sich die Gesamtzahl der von Qatar Airways unter der Flugnummer von SriLankan Airlines angebotenen Flugziele so auf 53.



Die erste Phase startete am 15. Dezember für Reisen ab dem 23. Dezember, sodass Passagiere von SriLankan Airlines auf acht zusätzliche Qatar Airways-Destinationen zugreifen: Athen, Belgrad, Brüssel, Dublin, Helsinki, München, Prag und Thessaloniki.



Die Passagiere von Qatar Airways erhalten über das erweiterte Codeshare-Abkommen Zugang zu einer spannenden neuen Destination auf den Malediven: Sie können nun Flüge von SriLankan Airlines zur Insel Gan im Addu-Atoll buchen, dem südlichsten Punkt des Archipels. Das neue Ziel ergänzt die bestehenden Routen von SriLankan Airlines, welche Passagieren von Qatar Airways bereits zur Auswahl standen: Colombo in Sri Lanka und Malé auf den Malediven.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker kommentierte das Abkommen: „Seit 2016 profitieren beide Fluggesellschaften von erheblichen Vorteilen in der Codeshare-Vereinbarung, die Passagieren konkurrenzlosen Service und nahtlose Verbindungen bietet. Die Erweiterung der Kooperation zwischen Qatar Airways und SriLankan Airlines ist der nächste Schritt zur Stärkung unserer engen Partnerschaft."



Qatar Airways ist Colombo erstmals 1994 angeflogen; heute ist die Strecke, die viermal täglich bedient wird, eine der beliebtesten der Fluggesellschaft. Im Jahr 2016 gaben Qatar Airways und SriLankan Airlines eine Codeshare-Vereinbarung bekannt, um Passagieren bessere Anbindung und neue Möglichkeiten zu bieten.



SriLankan Airlines bedient 109 Ziele in 48 Ländern von seinem Hub in Colombo aus, dem Bandaranaike International Airport (CMB). Da beide Fluggesellschaften oneworld-Allianzpartner sind, wird auch der Vielfliegerstatus ihrer Kunden anerkannt, einschließlich der dazugehörigen Vorteile: weltweiter Lounge-Zugang, zusätzliches Freigepäck, Sammeln und Einlösen von Meilen, Priority Check-in und Boarding über das gesamte Netzwerk beider Airlines.

(red / QR)