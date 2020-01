Wizz Air stockt Angebot in Wien um 70 Prozent auf

Wizz Air gab heute die Stationierung eines neunten Flugzeugs an ihrer Basis in Wien bekannt. Der neue Airbus A321 wird ab 1. Juli 2020 die Flotte verstärken und somit die Aufnahme von fünf neuen Strecken von Wien nach Alghero, Korfu, Faro, Podgorica und Suceava sowie die Erhöhung der Frequenzen der bestehenden Strecken Mailand, Rom, Málaga und Porto ermöglichen. Die neuen Strecken sind bereits auf wizzair.com buchbar.

Im Juni 2018 eröffnete WIZZ ihre Österreich-Basis am Flughafen Wien und nach nur eineinhalb Jahren erfolgreicher Tätigkeit hat die Airline vor kurzem ihr siebtes Flugzeug in die österreichische Hauptstadt verlegt, das achte Flugzeug soll im Juni eintreffen. Mit der heutigen Ankündigung wird die Airline, bis zum Sommer dieses Jahres, eine Flotte von neun modernen, auf dem neuesten Stand der Technik befindlichen Flugzeugen auf ihrer Wiener Basis haben.

A321 von Wizz Air am Flughafen Wien - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Die zusätzliche Kapazität von über einer halben Million Sitzplätzen pro Jahr, trägt zur Erweiterung des österreichischen Luftfahrtmarktes bei. Zudem werden über 40 direkte, neue Arbeitsplätze bei Wizz Air kreiert. Mit diesen fünf neuen Destinationen bietet Wizz Air nun 49 Strecken in 27 Ländern ab Wien an.

"Der derzeitige Preiskampf am Flughafen Wien ist verrückt. Es wird eine Konsolidierung geben."

Wizz Air CEO J. Varadi

2019 beförderte die Airline mehr als 2,2 Millionen Passagiere von und nach Wien. Dies entspricht einem Wachstum von 370 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zusammen mit den fünf neuen Strecken und den heute angekündigten Frequenzerhöhungen, wird Wizz Air im Jahr 2020 über 4,1 Millionen Sitzplätze im österreichischen Netzwerk anbieten. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Wachstum von 70 Prozent.

Wizz Air: neue Destinationen von Wien

Neue Destination Frequenz Start Datum Preise ab Alghero (Italien) Dienstag, Donnerstag, Samstag 2. Juni 2020 EUR 24,99 Korfu (Griechenland) Mittwoch, Sonntag 3. Juni 2020 EUR 24,99 Podgorica (Montenegro) Montag, Freitag 3. Juli 2020 EUR 19,99 Suceava (Rumänien) Montag, Freitag 3. Juli 2020 EUR 19,99 / 89 RON Faro (Portugal) Dienstag, Samstag 4. Juli 2020 EUR 29,99

Wizz Air Frequenzerhöhungen ab Wien

Mailand (Italien) 7x --> 14x Rom-Fiumicino (Italien) 10x --> 12x Málaga (Spanien) 3x --> 5x Porto (Portugal) 2x --> 3x

Bei der Pressekonferenz in Wien sagte József Váradi, CEO der Wizz Air Holding: „Der heutige Tag ist eine tolle Nachricht für Reisende aus Österreich und solche, die das Land besuchen wollen. Wir kündigen mehr neue Flugzeuge mit Sitz in Wien, mehr Low Fare-Strecken und Frequenzen sowie mehr Arbeitsplätze und Tourismuseinnahmen für Österreich an. Wizz Air ist der strukturelle Gewinner des sich schnell verändernden Wiener Airline-Marktes aufgrund ihres hocheffizienten Betriebs und der überlegenen Flottenleistung. Wizz Air ist nicht nur der kostengünstigste Anbieter in Wien, sondern auch die umweltfreundlichste Fluglinie mit 40% weniger Emissionen pro Passagier als Austrian Airlines. Wizz Air ist die Airline der Wahl für verantwortungsbewusste Reisende".

"Wizz Air ist eine profitable Fluggesellschaft. Deshalb können wir in neue Technologien investieren."

CEO J. Varadi

Wizz Air bietet mehr als 700 Strecken von 25 Stützpunkten aus an und verbindet 153 Ziele in 44 Ländern. WIZZ betreibt eine reine Airbus-Flotte von 120 Flugzeugen. Die A320 sind mit 180 Sitzen, die A321 mit 230 Sitzen und die A321neo mit 239 Sitzen ausgestattet.

"Wir verdienen in Wien Geld. Andere Airline machen Verluste."

CEO J. Varadi

Wizz Air ist registriert unter der International Air Transport Association (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), dem weltweiten Maßstab für die Anerkennung der Flugsicherheit. Das Unternehmen wurde kürzlich von airlineratings.com, der weltweit einzigen Sicherheits- und Produktbewertungsagentur, zu einer der zehn sichersten Fluggesellschaften der Welt gewählt.

(red / W6)