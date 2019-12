Wizz Air: Zwei neue Flugzeuge und 9 neue Routen für Wiener Basis

Wizz Air expandiert weiter in Wien. Zwischen 16. und 19. Dezember starten insgesamt neun neue Routen nach Oslo (Norwegen), Neapel (Italien), Alicante (Spanien), Porto (Portugal), Athen (Griechenland), Pristina (Kosovo), Tirana (Albanien), Bremen und Köln (Deutschland). Die norddeutsche Hansestadt Bremen ist eine einzigartige Strecke, die bis dato noch nicht direkt aus Wien erreichbar war.

Zusätzlich werden am 18. Dezember zwei neue Airbus A321 an der Wiener Basis von Wizz Air stationiert. Somit wächst die Flotte auf sieben Flugzeuge an, mit denen aktuell 42 Destinationen angeflogen werden. Mit den weiteren angekündigten neuen Reisezielen für 2020 bietet Wizz Air insgesamt 46 Routen in 28 Länder ab Österreich an. Mit diesem Netzwerk hat die Fluglinie 2020 allein in Österreich vier Millionen Plätze im Angebot. 2019 hat Wizz Air bereits 2,4 Millionen Passagiere in Österreich begrüßt.

(red / W6)