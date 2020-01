Austrian präsentiert Flugzeugmodelle im neuen Design

Im Herbst 2019 hat Austrian Airlines das neue Merchandise Portal jetshop.austrian.com vorgestellt. Dort können Koffer, Sneakers, Retrotaschen und vieles mehr im Design der österreichischen Airline gekauft werden. Jetzt wurde das Angebot um neue Flugzeugmodelle aus dem Hause Limox ergänzt. Diese sind sehr detailliert, tragen das neueste Austrian Airlines Branding und werden mit einem stabilen Metall Dreibein-Standfuß geliefert.

Modelle verschiedenster Flugzeugmarken

Zwei Airbus A320 Flugzeugmodelle und zwei weitere vom Typ Boeing 777 bietet die rot-weiß-rote Airline jetzt zum Verkauf an. Beim Kauf über das Merchandising Portal Jetshop können Miles & More Kunden die neuen Modelle auch mit Flugmeilen bezahlen.



Das Angebot im Überblick:

Modell Beschreibung Preis Airbus A320 | 1:100 A320 Kunststoff-Steckmodell

Maßstab 1:100

Aktuelles Austrian Branding

Kennung: OE-LBL, Ausseerland

Maße: Länge: 38cm, Spannweite: 34cm,

Höhe inkl. Standfuß: 22cm € 56,95

/ 18.794 Meilen Airbus A320 | 1:200 A320 Kunststoff-Steckmodell

Maßstab 1:200

Aktuelles Austrian Branding

Kennung: OE-LBL, Ausseerland

Maße: Länge: 19cm, Spannweite: 17cm,

Höhe inkl. Fuß: 12cm

Höhe inkl. Fuß: 12cm Mit Fahrwerken € 31,95 / 10.544 Meilen Boeing 777 | 1:100 B777 Kunststoff-Steckmodell

Maßstab 1:100

Aktuelles Austrian Branding,

Kennung: "OE-LPF", Sibanye

stabiler Metall-Standfuß

Maße: Länge: 63cm, Spannweite: 65cm,

Höhe inkl. Standfuß: 31cm € 129,95 / 42.884 Meilen Boeing 777 | 1:200 B777 Kunststoff-Steckmodell

Maßstab 1:200

Aktuelles Austrian Branding

Kennung: "OE-LPF", Sibanye

stabiler Metall-Standfuß

Größe: Länge: 31cm, Spannweite: 30,5cm,

Höhe inkl. Standfuß: 20cm € 36,95 / 12.194 Meilen

Von 16. bis 19. Jänner: Jetshop Pop-up Store bei der Ferienmesse Wien

Unter dem Motto #ServusWorld präsentiert Austrian am Messestand 1140 in der Halle A neue Destinationen und wartet mit einigen Attraktionen auf. Eine davon ist der Jetshop Pop-up Store, an dem nach Belieben geshoppt werden kann. Neben den neuen Flugzeugmodellen und einer großen Auswahl an Reisebegleitern gibt es dort auch das Austrian Airlines Sneakers Modell vom Sportartikelhersteller Puma im rot-weiß-roten Design.

(red / OS)