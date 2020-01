AUA fliegt weiterhin nach Teheran

Nach den jüngsten Ereignissen im Nahen Osten und der Einstellung der AUA-Verbindung nach Erbil (Irak) war zunächst nicht klar, ob die AUA-Verbindung nach Teheran (Iran) heute bedient wird. Ein Austrian-Team hielt dazu am Vormittag eine dringliche Besprechung ab, die Abflugzeit der Maschine wurde auf die Abendstunden verschoben.

Nun ist klar: die rot-weiß-rote Lufthansa-Tochter bedient den heutigen Kurs OS 871 um 19:25 Uhr, also mit sechsstündiger Verspätung. Lufthansa, die zuvor angekündigt hatte, ihre morgige Verbindung aus Frankfurt in die iranische Hauptstadt ausfallen zu lassen, wird die Route am Mittwoch nun doch bedienen, die Samstags-Rotation falle jedoch aus, wie es aktuell heißt.

Zahlreiche Airlines meiden indessen den Luftraum über dem Iran und Irak, so etwa auch die taiwanesische EVA AIR, die tägliche Verbindungen von Wien nach Taipeh unterhält.