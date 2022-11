Das große Austrian Wings Interview: Elisabeth Zauner, Österreich-Chefin von Emirates

AW: Sie haben im August 2022 den langjährigen Österreich-Manager Martin Gross abgelöst. Seit wann sind Sie bei Emirates und was finden Sie so toll an der Airline?

Elisabeth Zauner (EZ): Emirates fliegt seit Mai 2004 nach Wien, ich bin seit 2008 dabei und habe von Anfang an mit Martin Gross hervorragend zusammengearbeitet und viel von ihm gelernt. Emirates ist einfach ein Traum, pflegt einen tollen Teamgeist und von den rund 46.000 Mitarbeitern aus 160 Nationen darf ich eine davon sein, das macht mich besonders stolz.

AW: Emirates ist der größte Betreiber von A380 und B777 Jets. Vor der Corona-Pandemie gab es zwei tägliche Flüge von Wien (VIE) nach Dubai (DXB). Ein Flug mit dem A380 und einer mit der Boeing 777. Derzeit kommt nur die B777 nach VIE zum Einsatz. Was sich natürlich auch viele Austrian Wings Leser fragen ist: Kehrt der A380 nach Wien zurück?

EZ: Aktuell fliegen wir mit Boeing 777 elfmal die Woche von Wien nach Dubai und ich hoffe, ab Jänner 2023 wieder zwei tägliche Flüge von VIE nach DXB anbieten zu können, einen davon mit dem A380. Klar ist, dass vorrangig sehr aufkommensstarke Destinationen mit dem A380 bedient werden. Doch unser Ziel ist es, wieder mit unserem Flaggschiff nach Wien zu fliegen.

Emirates will auch mit dem A380 (hier eine Archivaufnahme aus der Zeit vor dem Höhepunkt der Corona-Pandemie) wieder nach Wien zurück kehren - Foto: Austrian Wings Media Crew

AW: Reicht das Passagieraufkommen in VIE für zwei tägliche Flüge?

EZ: Unbedingt. Wien ist für Emirates eine Top-Destination und zur Catchment Area gehören auch die Slowakei, Slowenien sowie teilweise Kroatien dazu. Wir haben Gott sei Dank sehr viele Business Passagiere an Bord unserer Jets und im Schnitt ist die Auslastung oftmals mehr als 95 Prozent. Die Flüge waren im Sommer sehr stark nachgefragt und fast immer ausgebucht. Knapp 500.000 Passagiere flogen 2019 (vor Corona) mit Emirates von Wien nach Dubai (DXB) und retour. Von Jänner bis Oktober 2022 waren es 250.284 Passagiere und um Ihrer Frage zuvor zu kommen: Wien ist für uns eine gewinnbringende Destination.

AW: Wie gut ist die Zusammenarbeit mit dem Flughafen Wien?

EZ: Die Zusammenarbeit mit dem Flughafen Wien funktioniert hervorragend, das Management liest uns fast jeden Wunsch von den Lippen ab.

AW: Werden die Ticketpreise gleich bleiben oder eher steigen?

EZ: Eher steigen, auch wir haben mit den enorm gestiegenen Treibstoffpreisen zu kämpfen, wobei die Betriebskosten im abgelaufenen Geschäftsjahr um 73 Prozent bei einem Gesamtkapazitätswachstum von 40 Prozent gestiegen sind. Die Währungsschwankungen zwischen US Dollar und Euro sind ebenfalls ein großes Problem und trotz dieser unvorteilhaften Währungseffekte verzeichnete Emirates ein Rekordhalbjahresergebnis 2022 (Gewinn) von 1,1 Mrd. USD, während im selben Zeitraum des Vorjahres noch ein Verlust über 1,6 Mrd. USD hingenommen werden musste. Auch Emirates hat keinen Treibstoff-Bonus und zahlt gleich viel wie alle anderen Airlines auch.

AW: Emirates fliegt aber auch nach Prag und Budapest, gibt es da nicht die Konkurrenz im eigenen Haus?

EZ: Nein, keine Konkurrenz. Prag und Budapest haben separate Passagierströme swoie Einzugsgebiete und daher gibt es keine Überschneidung mit Wien, obwohl Passagiere aus der Ostslowakei und Kroatien hin und wieder nach Budapest tendieren.

AW: Und flyDubai, das Salzburg im Streckennetz hat, ist ebenso keine Konkurrenz?

EZ: Keine Konkurrenz. Mit flyDubai haben wir ein Codeshare Abkommen und pflegen daher eine gute Zusammenarbeit. Gerade feiern wir fünf Jahre Zusammenarbeit mit flyDubai. Salzburg mit flyDubai ist somit eine gute Ergänzung für Westösterreich und Südbayern.

AW: DXB ist auch großer Umsteige-Hub. Wohin fliegen die Passagiere ab Wien?

EZ: Richtig, die Hub-Funktion ist bedeutsam. Rund die Hälfte der Passagiere bleiben in Dubai, während die andere Hälfte via DXB nach Südostasien, Australien, Neuseeland, Mauritius, Seychellen usw. weiterfliegt.

AW: Zum Schluss darf ich Sie um ein paar Worte zur Flottenpolitik von Emirates ersuchen.

EZ: Von den 116 Airbus A380 sind momentan 70 im Dienst, 67 davon werden gerade sukzessive (je nach Umlauf) mit der neuen Premium-Economy Klasse ausgestattet. Mit ein wenig Glück wird dann voraussichtlich ab Jänner 2023 bereits der umgerüstete A380 nach Wien kommen. Ferner haben wir 137 Boeing 777-300ER in der Flotte. Bestellt sind 115 B777X sowie 50 A350-900XWB.

AW: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch

Elisabeth Zauner (37) war in den letzten neun Jahren als Commercial Manager für Emirates Austria tätig. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Tourismus und Luftfahrt, Trade Marketing sowie Vertriebs- und Kommunikationsmanagement. Sie ist Absolventin der IMC Fachhochschule Krems im Bereich "Tourism Management and Leisure Industries" und als nebenberuflich Lehrende an der FH tätig.

Interview: Franz Zussner, Austrian Wings