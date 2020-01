Löschflugzeug in Australien abgestürzt

Die Kämpfe gegen die Buschfeuer in Australien haben weitere Opfer gefordert. Aus vorerst unbekannter Ursache stürzte eine zum Löschflugzeug umgebaute Lockheed C-130 Hercules in der Gebirgsregion Snowy Monaro im Bundesstaat New South Wales ab. Die dreiköpfige Crew aus den USA kam dabei ums Leben.

Betreiber der Maschine war Coulson Aviation, ein Unternehmen, das sich auf die Brandbekämpfung aus der Luft spezialisiert hat. Es betreibt sowohl Hubschrauber als auch Flächenflugzeuge.

Bei der jetzt verunglückten Maschine handelt es sich um die 1981 gebaute C-130 Hercules mit dem Kennzeichen N134CG.

(red)