Wegen Corona-Virus: British Airways stoppt China-Verbindungen

Alle Direktflüge der britischen Airline zwischen London und chinesischen Destinationen werden per sofort pausiert.

British Airways erlaubt darüber hinaus bis zumindest März keine Buchungen von London nach Shanghai und Peking. Grund für die Maßnahme ist eine aktuell geltende Reisewarnung auf Grund des aufgetretenen Corona-Virus.

Auch andere Fluglinien reagieren auf die Situation; so etwa hat die US-Gesellschaft United ebenso bereits Verbindungen storniert, was jedoch zunächst mit stark sinkender Nachfrage begründet wurde. Der deutsche Lufthansa-Konzern gibt sich aktuell abwartend, man beobachte die Lage "sehr genau", so ein Sprecher. Vorerst würden die Kranich-Flüge nach China allerdings planmäßig stattfinden. Selbiges gilt auch für die österreichische Tochtergesellschaft AUA, die allerdings ihrer Kabinenbesatzung auf Wunsch gestattet, Schutzmasken zu tragen. Dies offeriert auch Lufthansa ihrer Belegschaft.

(red Aig)