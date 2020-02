Qatar Airways stoppt Flüge nach China

Da viele Besatzungsmitglieder von Qatar Airways vor kurzem zum chinesischen Festland gereist sind, verhindern die oben genannten Beschränkungen den Einsatz von Besatzungsmitgliedern auf bestimmten Strecken, was wiederum die Möglichkeiten einschränkt, den Linienbetrieb andernorts aufrechtzuerhalten. Folglich hat die Fluggesellschaft keine andere Wahl, als ihre Flüge zum chinesischen Festland ab dem 3. Februar leider auszusetzen.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker erklärte: „Wir befinden uns in einer herausfordernden Betriebssituation, da die Fluggesellschaft aufgrund der Restriktionen, die allen Personen, die nach China eingereist sind, auferlegt werden, ihren weltweiten Betrieb nicht fortsetzen kann. Würden wir den Flugverkehr aufrechterhalten, wäre die beträchtliche Anzahl an Besatzungsmitgliedern, die im Regelfall nach China gereist wäre, auf den Einsatz bei bestimmten Flügen eingeschränkt, was unsere betriebliche Effizienz beeinträchtigen würde. Wir werden unsere Flüge nach China unverzüglich wieder aufnehmen, sobald die staatlichen Beschränkungen aufgehoben sind."



Qatar Airways betreibt derzeit eine moderne Flotte von mehr als 250 Flugzeugen, die über ihr Drehkreuz, den Hamad International Airport (HIA), mehr als 160 Ziele weltweit anfliegen. Die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft der Welt wird im Jahr 2020 Osaka (Japan), Santorin (Griechenland), Dubrovnik (Kroatien), Almaty und Nur-Sultan (Kasachstan), Accra (Ghana), Cebu (Philippinen), Lyon (Frankreich), Trabzon (Türkei), Siem Reap (Kambodscha) und Luanda (Angola) zu ihrem umfangreichen Netzwerk hinzufügen.

(red / QR)