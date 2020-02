AUA sucht IT-Spezialisten

Bereits im Jahr 2018 hat Lufthansa Group entschieden, IT Themen rund um den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft bei Austrian Airlines in Wien zu bündeln. 45 IT Spezialisten sind seitdem im sogenannten „Center of Excellence Digital Workplace“ in Wien dafür verantwortlich, den Arbeitsalltag für Austrian Mitarbeiter, sowie derer in allen anderen Lufthansa Group Gesellschaften durch Digitalisierung und Innovation weiterzuentwickeln. Jetzt wurde entschieden, diese Kompetenzen am Standort Wien weiter auszubauen. Dafür sucht Austrian Airlines aktuell 35 IT Spezialisten.

Rot-weiß-rote Airline entwickelt Arbeitsplatz der Zukunft

Im Rahmen der Modernisierung des Arbeitsplatzes verantworten die Mitarbeiter im IT Kompetenzzentrum der heimischen Fluglinie unter anderem die Einführung von Office 365 in der gesamten Lufthansa Group. Dabei werden den Mitarbeitern moderne Applikationen zur digitalen und interdisziplinären Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt. Betreut werden rund 50.000 Arbeitsplätze aus Wien heraus.

Nicht nur in Wien, sondern auch in Frankfurt und Hamburg gibt es Lufthansa Group IT Kompetenzzentren, die gemeinsam weltweit eine einheitliche Servicequalität gewährleisten. „Für die Weiterentwicklung unseres IT Bereiches suchen wir Innovationspioniere. Wer also keine Angst vor neuen Technologien hat und mutig an kreativen Lösungen arbeiten möchte, der soll sich unbedingt bewerben“, erklärt Lufthansa Group Center of Excellence Leiter Steve Beyermann.

35 IT Jobs werden ab Mitte Februar ausgeschrieben

Um die Kompetenzen im IT Bereich weiter auszubauen, sucht Austrian Airlines 35 neue IT Experten. Gesucht werden Workplace Engineers, Product Owner, Projektleiter und Spezialisten rund um den digitalen Arbeitsplatz. Alle Informationen und Details zum Bewerbungsablauf erhalten Interessierte auf https://www.be-lufthansa.com/de/austrian.

(red / OS)