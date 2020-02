AUA stellt Management Team neu auf

Als Teil des laufenden Strategieprogrammes #DriveTo25 stellt Austrian Airlines das Management Team neu auf. Dabei erhält „die Operations“ (Flugbetrieb, Technik, Bodenabfertigung) zukünftig eine stärkere Bedeutung im Management. In den Bereichen Human Resources und Ground Operations kommt es zu Neubesetzungen. Einige Unternehmensbereiche werden zusammengelegt sowie auch Management-Ebenen reduziert, teilte die Lufthansa-Tochter heute in einer Aussendung mit. Was die PR-Abteilung schöngefärbt hat, bedeutete nicht weniger als den Abbau zahlreicher Arbeitsplätze.