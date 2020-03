Die Emirates-App erreicht 20 Millionen Downloads

Emirates erreicht mit ihrer App einen Meilenstein von 20 Millionen Downloads und sichert sich dank starker Mobil- und Digitalstrategie einen soliden Marktanteil in der mobilen Kundenansprache.



Die Emirates-App steht für Fluggäste in 19 Sprachen zur Verfügung, darunter auch Deutsch und ist mit ihrer Sprachvielfalt im Vergleich zu Apps anderer Airlines weltweit konkurrenzlos. Die Anwendung gehört zu den am besten bewerteten Airline-Apps überhaupt und steht sowohl im Apple App Store als auch im Google Playstore sowie in der Huawei App Gallery zum Download bereit.

(red / EK)