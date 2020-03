Coronavirus: Emirates führt neue Umbuchungsregelung ein

Die neue Regelung gibt den Fluggästen von Emirates die Möglichkeit, falls sie sich aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation dazu entscheiden, ihre Reisepläne kurzfristig zu ändern. Passagiere können ihre Buchung auf jedes beliebige Datum für Reisen innerhalb eines Zeitraums von elf Monaten in derselben Buchungsklasse ohne Umbuchungsgebühren ändern. Die Richtlinie gilt für alle Flugziele im globalen Streckennetz von Emirates.



Adnan Kazim, Chief Commercial Officer von Emirates: "Wir möchten, dass unsere Kunden zuversichtlich bei ihrer Reiseplanung sind und sich durch uns voll und ganz unterstützt fühlen. Wir bieten ihnen somit die besten Tarife, ohne dass ihnen Änderungsgebühren entstehen, falls sie sich für eine Anpassung der Reisedaten entscheiden. Die Situation bleibt dynamisch und wir werden weiterhin nach Möglichkeiten suchen, unseren Kunden Flexibilität und Komfort zu bieten."



Emirates Skywards bietet Mitgliedern, die vom Ausbruch des Coronavirus durch verhängte Reisebeschränkungen und Anpassungen im Flugplan betroffen sind, ebenfalls mehr Flexibilität: Skywards Platin-, Gold- und Silber-Mitglieder können ihren derzeitigen Status beibehalten, indem sie zwischen dem 31. März und dem 30. Juni 2020 80 Prozent ihrer Anforderungen für die Statuslevel-Erhaltung erfüllen. Darüber hinaus profitieren Skywards-Mitglieder, die Reisen zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 gebucht haben, von zusätzlichen 20 Prozent Bonus-Statusmeilen.



Zudem intensiviert Emirates die Flugzeugreinigung durch weitere Vorsichtsmaßnahmen, wie umfangreichere Desinfektionsverfahren nach Flügen von den am stärksten von COVID-19 betroffenen Zielen. Wenn die Fluggesellschaft mit einem Verdacht auf oder bestätigten Fällen von Infektionskrankheiten konfrontiert ist, werden sofort Teams für eine zusätzliche Reinigung eingesetzt, um alle Flugzeugkabinen mit höher konzentrierten Chemikalien zu desinfizieren. Emirates setzt in allen Flugzeugen HEPA-Filter ein, die nachweislich mehr als 99 Prozent der Viren in der Kabinenumgebung entfernen. Sollte ein Verdachtsfall an Bord auftreten, geht Emirates noch einen Schritt weiter und ersetzt alle HEPA-Filter an Bord des Flugzeugs.



Kunden werden darauf hingewiesen, dass entsprechende Tarifdifferenzen oder zusätzliche Steuern anfallen können, wenn sie ihre Tickets in eine andere Tarifklasse umbuchen möchten. Die derzeitigen Rückerstattungs- und Umbuchungsbedingungen für Tickets, die vor dem 5. März 2020 ausgestellt wurden, gelten weiterhin. Kunden, deren Flug aufgrund des COVID-19-Virus storniert wurde, werden gebeten, sich online auf www.emirates.at über ihre Umbuchungsmöglichkeiten zu informieren.



Fluggäste, die ihre Reisepläne nach Buchungen zwischen dem 5. März 2020 und dem 31. März 2020 ändern möchten, können sich an ihr Reisebüro wenden oder Emirates direkt unter 01 / 206 091 999 kontaktieren.

(red / EK)