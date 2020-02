Coronavirus: Qatar Airways adaptiert Flugpläne

Qatar Airways passt den Service nach Südkorea und in den Iran bis auf weiteres an, da die Einreisebeschränkungen in diesen Ländern erhebliche operative Herausforderungen mit sich bringen. Eine laufende Überprüfung des Betriebs wird wöchentlich durchgeführt mit der Absicht, die Flüge wieder aufzunehmen, sobald die Beschränkungen aufgehoben sind. Was Qatar Airways in seiner Pressemitteilung kryptisch umschreibst, ist nichts anderes als eine Reduktion der Flugkapazitäten aufgrund des Coronavirus'.