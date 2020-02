Neues Kabinenprodukt bei ANA auf Deutschland-Flügen

ANA setzt ab sofort auch auf ausgewählten Flügen zwischen Frankfurt und Tokio/Haneda neue Maßstäbe bei Design und Komfort. Die Fluggesellschaft versieht alle neuausgelieferten Boeing 777-300ER Flugzeuge mit einer komplett neuen Kabinenausstattung, die in sorgfältiger Detailarbeit von dem berühmten japanischen Architekten Kengo Kuma und dem führenden britischen Designbüro Acumen entwickelt wurde. Sie ist jetzt auch für Reisende ab Deutschland* buch- und erlebbar.

Das Interieur vor allem in der First Class und in der Business Class basiert auf den neuesten Technologien und Designs, es bietet den Passagieren höchste Bequemlichkeit und erstklassigen Komfort und zeigt die wahre Inspiration Japans. „Der Entwurfsprozess war genauso wichtig für das, was wir realisiert haben, wie für das, was wir ausgeschlossen haben", sagt Architekt Kengo Kuma. „Bei meiner Arbeit geht es darum zu verstehen, wie Raum genutzt wird, und ein Höchstmaß an Komfort in jeder Umgebung zu schaffen. Es hat Spaß gemacht, mit ANA und Acumen zusammenzuarbeiten, um das Beste aus östlichen und westlichen Designtraditionen zusammenzuführen und am Ende ein Produkt zu schaffen, das einen globalen Standard setzt. Es beinhaltet sowohl das japanische Erbe als auch die internationale Ausrichtung."

Neuer First Class Sitz „THE Suite"

Zu den auffälligsten Änderungen bei dem neuen Bordprodukt gehören die brandneuen First Class Sitze. „THE Suite" wurde mit viel Liebe zum Detail entworfen und ist inspiriert von japanischen Luxushotels. „THE Suite" ist der geräumigste, vollständig geschlossene Sitzplatz, der je in einem ANA-Flugzeug zu finden war. Zu den neuen Funktionen gehören die Türen zur Verbesserung der Privatsphäre sowie ein glasklarer 43-Zoll-Monitor – der weltweit erste 4K-Screen in einem Verkehrsflugzeug. Die Suite verfügt zudem über eine bewegliche Trennwand, die auf Wunsch zwei Sitze verbindet, sowie über einen universellen PC- und USB-Anschluss. Die gesamte Kabine ist mit einem luxuriösen, dunklen Holzdekor ausgestattet.



Neuer Business Class Sitz „THE Room"

Im Mittelpunkt der Produktinnovation von ANA steht ein brandneues Sitzkonzept für die Business Class mit dem Namen „THE Room". Inspiriert von modernen, multifunktionalen japanischen Lebensräumen, bietet „THE Room" erstmals flexible Türen für mehr Privatsphäre. Dabei können mehrere Sitze zusammengefasst werden, so dass eine Familie gemeinsam essen kann und Kollegen ein Meeting abhalten können. Mit der kühnen Anordnung der Sitze nach vorne und hinten bietet „THE Room" eine revolutionäre Veränderung in Bezug auf Raum und Komfort für ANA Business Class-Kunden – einschließlich einer der größten Business Class-Sitzumgebungen der Welt mit einer Sitzfläche doppelt so breit wie die bisherige. Mit dem Design-Fokus auf Minimierung und Privatsphäre bietet der Business Class-Sitz Platz für alles: In jedem Abteil sind diskrete Bereiche mit tiefblauen Akzenttönen für alle persönlichen Gegenstände platziert. Um Wärme und Geborgenheit in der Kabine zu vermitteln, versah Kengo Kuma die Sitze mit drei verschiedenen, von modernen japanischen Häusern inspirierten Holzdekoren – Palisander, helle japanische Esche und dunkle japanische Esche.



Neue Sitze für die Premium Economy und Economy Class

Als Zitat der reichen Geschichte Japans sind die neuen Sitzbezüge in der Premium Economy und der Economy Class Polsterung mit japanischen Mustern versehen, die eine Geschichte erzählen, die als „The Journey" bekannt ist und das Borderlebnis der Gäste von der Abreise bis zur Landung widerspiegelt. Die traditionellen Dekore beinhalten Tatami-Mattenmuster, die einen japanischen Empfang darstellen, und ein Pfeilmuster, das nach dem Yagasuri-Muster Bewegung und Richtung andeutet. Die Muster sind jeweils einzigartig, jeder Sitzbezug in den Sitzen der Premium Economy und Economy ist völlig individuell. Passagiere, die in der Premium Economy und Economy Class reisen, profitieren zudem von verbesserten Touchscreen-Monitoren und Kopfstützen, die in sechs verschiedenen Achsen verstellbar sind. Dieselben Upgrades werden seit Kurzem auf den 787-10 Flugzeugen angeboten.



Bord-Unterhaltungssystem

ANA ist weltweit führend mit der Einführung eines persönlichen Monitors in 4K-Auflösung in einem Verkehrsflugzeug. Die Monitore sind in der First Class und der Business Class installiert. Auf diesem Bildschirm können die Fluggäste nicht nur die 4K-Visualisierung genießen, sondern auch die Beleuchtung und den Neigungswinkel einstellen. Die persönlichen Sitzmonitore in allen Klassen werden von der fortschrittlichen MY SKY CHANNEL-Anwendung der ANA gesteuert, die ein vollständig anpassbares Unterhaltungserlebnis schafft. Eine für Android- und iOS-Geräte erhältliche App ermöglicht es allen Kunden, sich schon vor dem Flug mit dem Bordunterhaltungsprogramm vertraut zu machen und eine Favoritenliste zu erstellen, auf die über den gekoppelten Sitzmonitor zugegriffen werden kann. Fluggäste können mit ihren persönlichen mobilen Geräten auch die auf dem Sitzmonitor verfügbaren Programme steuern und die Geräte als zweite Bildschirme nutzen.



Neue Technologie für besseres Schlafen, Lesen und Essen

Sowohl die First Class als auch die Business Class Sitze werden mit neuen Leuchten von Panasonic ausgestattet, die speziell für ANA entwickelt wurden. Inspiriert vom natürlichen Sonnenaufgang, sind die Leuchten so konzipiert, dass sie den Komfort beim Schlafen, Lesen und Essen verbessern. Darüber hinaus bietet ANA in der First Class und Business Class in Zusammenarbeit mit Nishikawa maßgeschneiderte Sitzmatratzen und Bettenausstattung an. Das einzigartige Produkt bietet den Fluggästen höchsten Sitzkomfort und ein hochwertiges Schlaferlebnis.



Neues Design der Innenkabine

Ergänzend zu diesen komfortablen Upgrades der Sitze hat ANA auch den Eingangsbereich des Flugzeugs komplett umgestaltet, um eine hotelartige Rezeption mit Begrüßungsmonitoren zu schaffen. ANA hat auch einen neuen Gastronomiebereich entworfen, der die japanische Omotenashi-Philosophie der Gastlichkeit verkörpert. Da die Kunden mehr Platz und Bewegungsfreiheit an Bord wünschen, hat die Airline den SB-Barbereich umgestaltet, der nun mit Minikühlschränken ausgestattet ist. Dort finden die Fluggäste jederzeit Getränke und Snacks.



Neue Bordmenüs, Bestecke und Porzellan an Bord

Nach dem jüngsten Gewinn des Preises für das beste Catering in der Business Class bei den prestigeträchtigen SKYTRAX Awards 2019 hat ANA auch die Geschirr-Ausstattung noch weiter verbessert. Das neue Premium-Porzellan wird im Herbst präsentiert. Alle Passagiere der Business Class haben außerdem die Möglichkeit, ihre Mahlzeiten bis zu 24 Stunden vor Abflug auf der ANA-Website vorzubestellen und können auch aus Menüs auf anderen Strecken wählen.



Da das Volumen des Tourismus nach Japan beständig zunimmt, ist die neue Kabinenausstattung ein Beleg für die kontinuierlichen Bemühungen von ANA, jeden Aspekt an Bord der Flugzeuge zu optimieren, um die dynamischen Bedürfnisse moderner Reisender zu erfüllen.

(red / NH)