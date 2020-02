Oliver Schmitt wird Chief Commercial Officer bei Eurowings

Oliver Schmitt, derzeit Vertriebschef von Eurowings und Geschäftsführer der Eurowings Digital GmbH, steigt zum 1. März 2020 in die Geschäftsführung von Eurowings auf und wird neuer Chief Commercial Officer der deutschen Fluggesellschaft. Er folgt damit Oliver Wagner nach, der zum 1. Januar 2020 als Vorsitzender in die Geschäftsführung der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH gewechselt ist.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Oliver Schmitt einen Geschäftsführer und Chief Commercial Officer aus den eigenen Reihen besetzen konnten“, sagt Thorsten Dirks, CEO von Eurowings. „Oliver Schmitt hat in den vergangenen Jahren enorm wichtige Impulse in Sachen Digitalisierung gesetzt, die Entwicklung neuer Vertriebsstrukturen forciert und damit gemeinsam mit seinem Team beachtliche Vertriebserfolge erzielt.“ Thorsten Dirks weiter: „Ich bin davon überzeugt, dass er diesen Weg in seiner neuen Verantwortung konsequent weiterverfolgen wird – ganz im Sinne unserer Kunden, denen wir künftig entlang der gesamten Reisekette noch bessere digitale Services und maßgeschneiderte Produkte bieten wollen.“



Oliver Schmitt ist promovierter Physiker. Nach Studium und Promotion arbeitete er zunächst als Unternehmensberater, bevor er 2003 zum Mobilfunkanbieter Telefonica O2 Germany nach München wechselte. Dort war Oliver Schmitt in unterschiedlichen Positionen in der Produktentwicklung, im Marketing und im Vertrieb tätig. Als Vice President Online verantwortete der 48-Jährige bei Telefonica O2 Germany unter anderem die Bereiche E-Commerce, Online Sales, Analytisches Pricing sowie Digital Marketing und Affiliate Marketing. Seit Januar 2017 verantwortet Oliver Schmitt als Vice President Sales alle Vertriebs- und Distributionsaktivitäten von Eurowings. Seit 2018 ist er als Geschäftsführer von Eurowings Digital zudem für die Umsetzung der Digitalstrategie verantwortlich.



Oliver Schmitt ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Die Aufgaben als Geschäftsführer von Eurowings Digital wird er zukünftig in Personalunion weiterführen.

(red / EW)