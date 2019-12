Todesfall an Bord einer Eurowings-Maschine

Der Notfall spielte sich am Sonntag an Bord der Eurowings-Verbindung von Gran Canaria nach Köln ab. Unter den 169 Passagieren an Bord kollabierte ein Reisender.

Die Flugbegleiter leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, der Airbus landete außerplanmäßig in Madrid. Dort konnte ein herbeigerufener Notarzt jedoch nur noch den Tod des Fluggastes feststellen.

Eine Unternehmenssprecherin bestätigte den Zwischenfall und drückte im Namen der Airline Beileid gegenüber den Verwandten des Verstorbenen aus.

(red Aig)