Condor ermöglicht bei Neubuchungen bis 20. März 2020 kostenfreie Umbuchungen

Deutschlands nach eigenen Angaben "beliebtester Ferienflieger", Condor, bietet Kunden ab sofort bei allen Neubuchungen bis 20. März 2020 kostenfreie Umbuchungen an. Die Umbuchungsgebühr wird entsprechend bei allen Flügen, die bis 20. März 2020 gebucht werden, zu allen Zielen und in allen Klassen erlassen. Von der Aktion ausgeschlossen ist nur der Economy Light-Tarif.

Ralf Teckentrup, CEO von Condor: „Kunden, die sich bei ihren Urlaubsplänen im Moment mehr Flexibilität wünschen, kommen wir durch die Möglichkeit der kostenfreien Umbuchung gerne entgegen. Durch die Aktion möchten wir außerdem unsere Reisebüropartner unterstützen, um auch deren Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität zu ermöglichen."

Über Condor

Condor fliegt ihre Gäste seit 1956 an die schönsten Ferienziele der Welt. Jährlich fliegen rund 9,4 Millionen Passagiere mit Condor von acht deutschen Flughäfen zu rund 90 Zielen in Europa, Afrika und Amerika. Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete die Condor Flugdienst GmbH einen operativen Gewinn in Höhe von rund 57 Millionen Euro und einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Condor betreibt eine Flotte von über 50 Flugzeugen, die von der Tochtergesellschaft Condor Technik GmbH an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf gewartet werden. Nach einer Umfrage des Deutschen Instituts für Servicequalität im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv wird Condor seit vielen Jahren wiederholt als Deutschlands beliebtester Ferienflieger ausgezeichnet. Kürzlich wurde Condor von der polnischen LOT übernommen - wir berichteten.

(red / DE)