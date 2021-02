Condor: Keine Umbuchungsgebühren bis Ende März

Airline will ihren Kunden dadurch ein "Höchstmaß an Flexibilität" bieten.

Deutschlands beliebtester Ferienflieger bietet seinen Gästen auch im Februar und März 2021 weiterhin die Möglichkeit, bei Neubuchungen gebührenfrei umzubuchen. Die Umbuchungsgebühr wird bei Flugneubuchungen ab sofort bis einschließlich 31. März 2021 zu allen Zielen im Streckennetz unabhängig von der Klasse erlassen.

„Die Sehnsucht nach Reisen ist riesig – viele Kunden wünschen sich aber gerade in der aktuellen Zeit ein Höchstmaß an Flexibilität", so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. „Diesem Wunsch entsprechen wir gerne und bieten unseren Kunden so auch ein gutes Gefühl für ihre Reiseplanung."

(red / DE)