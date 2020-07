Condor Extrasitz: Ab sofort freier Nebensitz buchbar

Der Extrasitz muss sich unmittelbar neben dem gebuchten Sitzplatz befinden. Condor entspricht damit dem Wunsch einzelner Kunden nach noch mehr Bewegungskomfort in der Economy Class, wie es im PR-Schönsprech der Airline heißt. Tatsächlich geht es wohl darum, den Abstand zwischen den Passagieren aufgrund der COVID-19-Pandemie zu erhöhen.

