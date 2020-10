Condor verlässt Schutzschirm

Der Weg aus dem Schutzschirmverfahren ist frei: Die Gläubigerversammlung stimmte dem Restrukturierungsplan von Condor zu. Rechtsmittel können dieses Mal nicht eingelegt werden. Somit wird der Ferienflieger das Schutzschirmverfahren Ende November als gesundes Unternehmen verlassen, teilte die Airline in einer Aussendung mit.

„Der Weg ist jetzt frei, dass der 1. Dezember für Condor ein Neustart als gesundes Unternehmen sein wird", so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. „Für unsere Kunden und Partner bedeutet dieser Schritt, dass sie sich auch in Zukunft auf Deutschlands beliebtesten Ferienflieger verlassen können. Ich möchte mich im Namen aller Condorianerinnen und Condorianer herzlich bei allen Gläubigern für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen bedanken."

Der zweite Schutzschirmplan wurde Ende August beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingereicht. Der Plan umfasst die Maßnahmen, die Condor für eine Zukunft ohne Thomas Cook aufstellen. Condor setzt bereits erfolgreich eine Vielzahl an Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen um: Der Ferienflieger zog nicht nur in eine neue, kostengünstigere Unternehmenszentrale um, sondern hat mit allen Gewerkschaften bereits vor Monaten tragfähige Tarifverträge und Vereinbarungen geschlossen, die Flexibilität und Effizienz ermöglichen und gleichzeitig verantwortungsbewusst die Arbeitsplätze der rund 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis mindestens Dezember 2021 sichern.

(red / DE)