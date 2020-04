Emirates SkyCargo mit täglichen Frachtflügen ab Wien

Emirates SkyCargo hat angesichts der aktuellen globalen Lage aufgrund von COVID-19 seinen Flugbetrieb und sein Netzwerk deutlich angepasst. Somit wird der weltweite Transport dringend benötigter Güter so effizient wie möglich gestaltet sowie die für die globale Wirtschaft notwendigen Lieferketten sichergestellt, teilte die Fluglinie mit.



Die in den Boeing 777-Passagiermaschinen durchgeführten reinen Frachtflüge sollen mehr als 30 Ziele im Nahen Osten, in Afrika, Asien, Europa und Australien anfliegen, wobei die Mehrzahl der Destinationen mit mehreren wöchentlichen oder täglichen Flügen – wie auch der Flughafen Wien – bedient wird. Die Flugpläne und Ziele für die speziellen Frachtflüge mit Passagierflugzeugen wurden unter Berücksichtigung einer optimalen Kompatibilität mit dem Linienfrachtverkehr von Emirates geplant.



Neben dem Linienbetrieb wird Emirates SkyCargo auch Charter- und Ad-hoc-Flüge mit Emirates-Flugzeugen durchführen.



Einzelheiten zum Linienbetrieb von Emirates SkyCargo finden sich auf der Website der Luftfrachtgesellschaft.



Konsolidierung des Flugbetriebs am internationalen Flughafen Dubai

Ab dem 1. April 2020 wird Emirates SkyCargo sämtliche seiner Frachtabfertigungsaktivitäten am Dubai International Airport durchführen und den Betrieb am Emirates SkyCentral DWC, dem Terminal für die Abfertigung der Emirates-Frachtflugzeuge, vorübergehend einstellen. Der Umzug soll dem Luftfrachtunternehmen helfen, den Frachtbetrieb zwischen seinen regulären Frachtflügen und den neu eingeführten speziellen Frachtflügen mittels Passagiermaschinen zu vereinfachen.

(red / EK)