Wegen einer Drohnensichtung ist der Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt am Main eingestellt. Das teilte die Deutsche Flugsicherung mit. Zwar gibt es bei Drohnensichtungen häufig Fehlalarme, doch in diesem Fall sei die Meldung gegen 11:15 Uhr von einem Piloten gekommen.

Polizeieinheiten suchen nun nach der Drohne und ihrem Besitzer - auch ein Helikopter der Exekutive befindet sich im Einsatz.

