COVID-19: Wizz Air fliegt über den Atlantik

Gleich zwei geschichtsträchtige Flüge führte die ungarische Wizz Air nun durch. Im Zuge einer Rückholaktion für in Kanada und Amerika gestrandete, ungarische Staatsbürger flog Wizz Air erstmals über den Atlantik nach Nordamerika. Mit den zwei A321neo HA-LVE und HA-LVC startete Wizz Air am Dienstagmorgen ohne Passagiere mit Ziel Reykjavik in Island um dort einen Tankstopp einzulegen.

Als Flug WZZ 9021 ging es dann für die HA-LVE über Toronto und Chicago nach Miami um von dort mit ungarischen Staatsbürgern wieder retour nach Europa zu starten. Die HA-LVC flog indes als WZZ 9011 über New York nach Los Angeles. Die Rückkehr in Budapest ist wohl Donnerstag gegen Abend zu erwarten.

Der Airbus A321neo ist bereits für Mittel- und kürzere Langstrecken konzipiert und wird von einigen Fluglinien in diesem Profil eingesetzt. So ersetzt beispielsweise die Irische Aer Lingus zurzeit ihre knapp 25 Jahre alte Boeing 757 Flotte gegen neue A321neo und fliegt damit mehrere Ziele in Amerika und Kanada an. (Austrian Wings berichtete).

Die A321neoLR hat eine Reichweite von 7.400 Kilometern und bietet Platz für bis zu 240 Passagiere. Wizz Air hat bei der A321 auf eine Bestuhlung mit 230 Standardsitzplätze gesetzt, da die Maschine normalerweise eher auf der Kurz und Mittelstrecke zum Einsatz kommt.

(red)